उत्तराखंड: केदारनाथ से लौटते समय परिवार से बिछड़ गई थी बुजुर्ग महिला, गूगल ट्रांसलेट की मदद से घर लौट पाई सुरक्षित

By भाषा | Published: May 11, 2023 08:13 AM

बुजुर्ग महिला की मदद करने वाले पुलिस वालों ने बताया है कि “इशारों-इशारों में हमने उसे भरोसा दिलाया कि वह अपने परिवार से फिर से मिल जाएगी। हमने उसे कुछ जलपान की पेशकश की और जो कुछ भी वह हमें बताने की कोशिश कर रही थी, उसकी व्याख्या करने के लिए गूगल ट्रांसलेट की मदद ली।”

फोटो सोर्स: WikiMedia Commons (https://commons.m.wikimedia.org/wiki/File:Translate_google.png)