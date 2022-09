सीएम की कुर्सी पर बैठे दिखे एकनाथ शिंदे के बेटे!, विपक्ष हुआ हमलावर तो श्रीकांत शिंदे ने दी ये सफाई

Highlights शुक्रवार एकनाथ शिंदे के बेटे श्रीकांत की उनकी कुर्सी पर बैठे तस्वीर सामने आई थी। श्रीकांत की इस तस्वीर पर एनसीपी-शिवसेना ने जमकर निशाना साधा। तस्वीर पर सफाई देते हुए श्रीकांत ने कहा- मैं मुख्यमंत्री के आधिकारिक आवास या कार्यालय में नहीं था।

मुंबईः महाराष्ट्र में शिवाजी पार्क में दशहरा रैली को लेकर कोर्ट के फैसले के बीच मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के बेटे की एक तस्वीर वायरल हुई जिसपर विपक्ष ने जमकर निशाना साधा। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की कुर्सी पर बैठे उनके बेटे व लोकसभा सदस्य श्रीकांत शिंदे की एक तस्वीर साझा करते हुए शिवसेना-एनसीपी ने कहा कि क्या ये सुपर सीएम हैं?

एनसीपी नेता रविकांत वरपे ने कहा, श्रीकांत शिंदे को सुपर सीएम बनने के लिए शुभकामनाएं। मुख्यमंत्री की अनुपस्थिति में उनके चिरंजीव मुख्यमंत्री के कार्यालय का प्रबंधन करते हैं। लोकतंत्र का गला घोंटने का काम चल रहा है। यह कौन सा राजधर्म है? कैसा है ये धार्मिक नायक?

उधर, शिवसेना नेता प्रियंका चतुर्वेदी ने भी श्रीकांत शिंदे की तस्वीर पर तंज कसा। उन्होंने कहा, अब तो पापा का बेटा, सारी जिम्मेदारी संभालेगा। अधिकृत हो या नहीं! माया मिली न राम। शिवसेना नेता ने आगे कहा कि उनकी सहानुभूति उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के साथ है, जिन्होंने सीएम की कुर्सी का मजाक बनाया है। उन्होंने कहा, "उन्हें एक समस्या थी जब आदित्य ठाकरे मंत्री होने के बावजूद मामलों को संभाल रहे थे। लेकिन एकनाथ शिंदे का बेटा न तो मंत्री है और न ही विधायक।"

प्रियंका चतुर्वेदी ने ट्वीट किया, महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम के साथ मेरी सहानुभूति, कुर्सी से मजाक करने के लिए और खुद की सत्ता में रहने की भूख के लिए।

