Viral Video: 250 ग्राम आलू हुए चोरी बुलाई पुलिस, जांच की मांग करता शख्स...

Highlights Potato Theft In UP Hardoi: 250 ग्राम आलू हुए चोरी बुलाई पुलिस 250 Grams Potatoes Stolen: जांच की मांग करता शख्स, आलू चोरी पर बुलाई पुलिस

250 Grams Potatoes Stolen: यूपी के हरदोई जिले का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, इस वीडियो में एक शख्स नशे की हालत में नजर आ रहा है। शख्स ने दारू के नशे में पुलिस को फोन करके बुला लिया और बताया की उसके 250 ग्राम आलू चोरी हो गए हैं। इसके बाद शख्स पुलिस से आलू चोरी करने वाले को पकड़ने की जिद करता नजर आ रहा है, वीडियो शुरू होते ही पुलिस पूछती है बताओ क्या विवाद है, शख्स बताता है की उसने घर में 4 बचे आलू छील कर रखे थे और जब वो वापस आया तो आलू गायब हो गए। वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।

Vijay Verma of Hardoi, UP called the police after 250 grams of potatoes were stolen.

