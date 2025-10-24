कुत्ते को बेरहमी से मारा और तोड़ डाली कमर, पुलिस ने शख्स को गिरफ्तार किया, देखें वीडियो

कुत्ते को बेरहमी से मारा और तोड़ डाली कमर, पुलिस ने शख्स को गिरफ्तार किया, देखें वीडियो
By संदीप दाहिमा | Updated: October 24, 2025 18:55 IST2025-10-24T18:52:56+5:302025-10-24T18:55:04+5:30
Dog was Brutally Beaten: बेजुबानों के साथ क्रूरता के कई मामले सोशल मीडिया पर आते रहते हैं। ऐसा ही एक मामला राजस्थान के झालावाड़ से आया है यहां एक शख्स ने कुत्ते को इतनी बेहरमी से पीटा की उसकी कमर तक तोड़ डाली।
Dog was Brutally Beaten: बेजुबानों के साथ क्रूरता के कई मामले सोशल मीडिया पर आते रहते हैं। ऐसा ही एक मामला राजस्थान के झालावाड़ से आया है यहां एक शख्स ने कुत्ते को इतनी बेहरमी से पीटा की उसकी कमर तक तोड़ डाली। वीडियो में नजर आ रहा है की कुत्ता किसी मूर्ति की तरफ नीचे जमीन पर गिरता है और गिरा रहता है। बेजुबान को ऐसे देख वहां मौजूद शख्स जो वीडियो बना रहा होता है पुलिस को शिकायत करता है। वायरल रिपोर्ट्स के अनुसार कुत्ते की इस कदर डंडे से पिटाई की गई की कुत्ते की रीढ़ की हड्डी ही टूट गई, आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है।
एक बेजूबान के साथ ऐसी क्रूरता— Nehra Ji (@nehraji77) October 22, 2025
👉निर्लज्ज ने कुते की कमर तोड़ दी
ऐसे लोगों को धरती पर रहने का कोई हक नहीं है ,ऊपर की टिकट बना देनी चाहिए pic.twitter.com/wAYg221LaM