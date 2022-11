देखें वीडियो: रूसी महिला के मुंह में घुसा 4 फुट लंबा सांप और फिर....जानें पूरा मामला

Highlights सोशल मीडिया पर एक वीडियो जमकर ट्रेंड कर रहा है। वीडियो में एक रूसी महिला के मुंह से सांप निकालते हुए देखा गया है। डॉक्टर को भी सांप के निकलते देख डर के मारे उछलते हुए देखा गया है।

Viral Video: सोशल मीडिया पर एक रूसी महिला का वीडियो खूब वायरल हो रहा है जिसमें उसके मुंह से चार फुट लंबा सांप निकलते हुए देखा गया है। वीडियो में यह देखा गया है कि डॉक्टर

महिला की सर्जरी कर उसके मुंह से लंबा जिंदा सांप निकाल रहे है।

ऐसे में इस वीडियो को लेकर यह दावा किया जा रहा है कि महिला जब सो रही थी तब यह सांप उसके मुंह में घुस गया है। हालांकि इस वीडियो के वायरल होने के बाद सोशल मीडिया यूजर्स भी इस पर जमकर रिएक्शन्स दे रहे हैं।

वायरल इस वीडियो में यह देखा गया है कि एक महिला ऑपरेशन थिएटर के बेड पर लेटी हुई है और डॉक्टर उसके मुंह से सांप निकालने की कोशिश कर रहे है। इस 11 सेकेंड के क्लिप में यह देखा गया है कि महिला के डॉक्टर सर्जिकल टूल की मदद से महिला के मुंह से चार फुट लंबा सांप निकाल रहे है।

Medics pull 4ft snake from woman’s mouth after it slithered down there while she slept. pic.twitter.com/oHaJShZT3R