क्या आप जानते हैं कुमारी कंदम की पहेली, भारत का खोया हुआ हिस्सा, जो समुद्र में समा गया?

नई दिल्ली: सदियों से, समुद्र के अथक आलिंगन में समाई एक खोई हुई ज़मीन की फुसफुसाहट दक्षिण भारत की सांस्कृतिक चेतना में व्याप्त रही है। यह महज़ एक क्षणभंगुर मिथक नहीं है, बल्कि प्राचीन तमिल साहित्य, मौखिक परंपराओं और यहाँ तक कि कुछ भूवैज्ञानिक सिद्धांतों में गहराई से समाया एक गहन आख्यान है।

कुमारी कंदम - "युवती महाद्वीप" या "कुमारी भूमि" के नाम से जाना जाने वाला यह जलमग्न क्षेत्र सिर्फ़ एक भौगोलिक रहस्य से कहीं अधिक का प्रतिनिधित्व करता है; यह एक स्वर्ण युग, एक उन्नत तमिल सभ्यता का जन्मस्थान और प्रलयकारी प्राकृतिक घटनाओं का प्रमाण है।

कुमारी कंदम की कथा मुख्यतः प्राचीन तमिल ग्रंथों में, विशेष रूप से संगम काल (लगभग तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व से तीसरी शताब्दी ईस्वी तक) के ग्रंथों में मिलती है। काव्य, व्याकरण और ऐतिहासिक वृत्तांतों से समृद्ध ये ग्रंथ एक विशाल भूभाग का वर्णन करते हैं जो कभी वर्तमान कन्याकुमारी के दक्षिण में भूमध्य रेखा की ओर फैला हुआ था।

कहा जाता है कि यह विशाल महाद्वीप तमिल लोगों का मूल निवास स्थान था, एक जीवंत सभ्यता जो अद्वितीय ज्ञान, कलात्मकता और भाषाई कौशल के साथ फली-फूली। तमिल साहित्य के पाँच महान महाकाव्यों में से एक, शिलप्पादिकारम, पुहार (जिसे कावेरीपूमपट्टिनम भी कहा जाता है) शहर का विशद वर्णन करता है, जो एक प्रमुख बंदरगाह शहर था जो बाद में समुद्र में डूब गया था, इस घटना को अक्सर कुमारी कंदम की घटती भूमि से जोड़ा जाता है।

इस कथा के केंद्र में पौराणिक पांड्य हैं, जो तमिल राजाओं का एक शक्तिशाली राजवंश था, जिनके बारे में माना जाता है कि उन्होंने कुमारी कंदम पर शासन किया था। ये सम्राट न केवल पराक्रमी योद्धा थे, बल्कि कला और विद्या के संरक्षक भी थे, जिन्होंने प्रसिद्ध तमिल संगमों (अकादमियों या सभाओं) को बढ़ावा दिया।

संगम साहित्य में ऐसी तीन अकादमियों का वर्णन है: प्रथम संगम (मुधल संगम), द्वितीय संगम (इडाई संगम), और तृतीय संगम (कदाई संगम)। ऐसा कहा जाता है कि प्रथम दो अकादमियाँ कुमारी कंदम के भीतर के शहरों में आयोजित की जाती थीं, विशेष रूप से अब जलमग्न हो चुकी राजधानी तेनमदुरै (दक्षिणी मदुरै) और बाद में कपाडपुरम में।

इन अकादमियों ने तमिल भाषा को परिष्कृत और संरक्षित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और विशाल मात्रा में साहित्य का सृजन किया, जिसका अधिकांश भाग अब समय के साथ लुप्त हो गया है, और महाद्वीप के साथ ही नष्ट हो गया है।

कुमारी कंदन का एरिया उत्तर में कन्याकुमारी से लेकर पश्चिम में ऑस्ट्रेलिया जबकि पूर्व में मैडागास्कर तक फैला था। ऐसे में अनुमान लगाया जाता है कि यह आज के भारत से 3-4 गुना बड़ा था। भारत ने भी इसको लेकर शोध किया है, जिसमें कहा गया है कि आज से 14 हजार 500 साल पहले समुद्र का स्तर आज जितना है, उससे 100 मीटर नीचे था और आज से 10 हजार साल पहले ये 60 मीटर नीचे था।

