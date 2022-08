गुजरात: केजरीवाल के सामने भाजपा पर भड़ास निकालता युवक एक्टर है? सोशल मीडिया यूजर्स ने खोल दी पोल! जानें क्या है माजरा

अहमदाबाद: गुजरात में विधानसभा चुनाव का समय जैसे-जैसे करीब आ रहे हैं, राजनीति और पार्टियों का प्रचार अभियान ने भी तेजी पकड़ ली है। आम आदमी पार्टी (आप) खासकर पूरे जोर-शोर से गुजरात में जुट गई है। पंजाब में मिली सफलता से उत्साहित अरविंद केजरीवाल गुजरात के कई चक्कर भी लगा रहे हैं और पार्टी पर सोशल मीडिया पर भी प्रचार में जुटी है। हालांकि इस बीच 'आप' की ओर से सोशल मीडिया पर डाला गया एक वीडियो विवादों में आ गया है।

इस वीडियो में दरअसल अरविंद केजरीवाल के एक कार्यक्रम में एक युवा भाजपा पर बेहद आक्रामक तरीके से नाराजगी व्यक्त करता नजर आ रहा है। वीडियो को मंगलवार को 'आप' के ट्विटर हैंडल से शेयर किया गया और इसका कैप्शन दिया गया- 'भाजपा से हताश एक गुजराती युवा।'

हालांकि, वीडियो जैसे ही सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, इसे लेकर एक अलग ही चर्चा चल पड़ी। दरअसल कई यूजर्स ये दावा कर रहे हैं कि वीडियो में नजर आ रहा युवक एक पेशेवर एक्टर है। ऐसे में ये सवाल भी उठ रहे हैं कि क्या आम आदमी पार्टी ने जानबूझकर इस शख्स को अपने कार्यक्रम में बुलाया। वीडियो में युवक कहता नजर आता है कि कैसे पिछले 12 साल में राज्य के विकास के लिए कोई काम नहीं किया है। कई सोशल मीडिया यूजर्स ने शख्स की पहचान शहबाज खान के रूप में करने का दावा किया है।

This is the level of Frustration of Gujarat's Youth against BJP 🔥



Youth says - @ArvindKejriwal is their last HOPE!#KejriwalNiShikshaGuaranteepic.twitter.com/USjvGjT8sE