Highlights VIDEO: कार्तिक पूर्णिमा पर सरयू नदी में श्रद्धालुओं की नाव पलटी, गोताखोरों ने बचाई जान, देखें वीडियो

Deoria Boat Capsize: कार्तिक पूर्णिमा के मौके पर उत्तर प्रदेश में गंगा स्नान करने लाखों श्रद्धालु नदी के घाटों पर पहुंचे थे। इसी बीच देवरिया के बरहज में एक हादसा हो गया, नदी में एक नाव पलट गई जिसमें महिलाएं और छोटे बच्चे सवार थे। गनीमत रही की मौके पर गोताखोरों और स्थानीय लोगों ने सभी को बचा लिया और बाहर निकाल लिया, सोशल मीडिया एक्स पर इस हादसे का वीडियो वायरल हो रहा है। वहां मौजूद लोगों का कहना है की नाव में श्रद्धालुओं की संख्या उसकी क्षमता से ज्यादा थी और सरयू नदी का बहाव भी तेज था।

Devotees Boat Capsized in the Saryu River on Kartik Purnima, Divers saved their lives Watch Video

