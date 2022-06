दिल्ली: होमवर्क नहीं करने पर महिला ने 5 साल की बेटी के हाथ-पैर बांध प्रचंड गर्मी में छत पर लिटाया

Highlights दिल्ली का मामला, मां ने होमवर्क नहीं करने पर बच्ची को भरी दोपहरी में छत पर लिटाया। दिल्ली पुलिस के अनुसार उसने परिवार और घर की पहचान कर ली है और उचित कार्रवाई की जा रही है। पुलिस के अनुसार मां ने बताया कि उसने 5 से 7 मिनट के लिए बच्ची को छत पर रखा था फिर नीचे ले आई।

नई दिल्ली: देश की राजधानी दिल्ली से हैरान कर देने वाला एक वीडियो सामने आया है। दरअसल, दिल्ली में एक घर की छत पर चिलचिलाती धूप में पांच साल की बच्ची के हाथ-पैर बांधकर उसे गर्म फर्श पर लिटा देने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। दिल्ली पुलिस की शुरुआती जांच में पता चला कि बच्चे की मां ने उसे स्कूल का होमवर्क पूरा नहीं करने के लिए सजा दी थी।

पुलिस को मामले में पहले सूचना मिली कि वीडियो करावल नगर मोहल्ले का है। हालांकि पुलिस को वहां घटना से जुड़ा कुछ नहीं मिला। बाद में पता चला कि वीडियो तुकमीरपुर के खजूरी खास इलाके का है। इसके बाद घर को ट्रैक किया गया।

वायरल वीडियो में बच्ची को घर की छत पर रस्सी से बंधा हुआ देखा जा सकता है, जो गर्मी के बीच खुद को छुड़ाने के लिए संघर्ष कर रही है। बच्चे को दर्द से चीखते हुए सुना जा सकता है क्योंकि चिलचिलाती गर्मी के कारण उसकी त्वचा जल रही है।

Delhi woman ties daughter on roof in scorching heat for not doing homework. Listen in to what @BrindaAdige , Activist has to say. Also, Swati Maliwal ( @SwatiJaiHind ), Chairperson, DCW told India Today that the minor has been rescued. #7at7 | @PreetiChoudhry pic.twitter.com/lD4Kr9v56d

वहीं, बच्ची की मां ने पुलिस को बताया कि उसने अपनी बेटी को होमवर्क पूरा नहीं करने पर पांच-सात मिनट की सजा दी थी और बाद में वह बच्चे को नीचे ले आई थी।

सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद दिल्ली पुलिस ने जानकारी दी कि उचित कार्रवाई की जा रही है। पुलिस ने बताया कि काफी मशक्कत के बाद उसने परिवार का पता लगाया।

दिल्ली पुलिस ने अपने ट्वीट किया, 'एक घर की छत पर बंधी एक बच्ची का वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आने के बाद दिल्ली पुलिस द्वारा उसकी पहचान और परिस्थितियों का पता लगाने के लिए हर संभव प्रयास किए गए। बच्ची के परिवार की पहचान की गई है और उचित कार्रवाई की जा रही है।'

After a video of a girl child tied up on the roof of a house surfaced on social media, all possible efforts were made by Delhi Police to ascertain her identity and circumstances. The family of the child has been identified and appropriate action initiated.#DelhiPoliceCares