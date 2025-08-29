दिल्ली की सड़कें बनीं स्विमिंग पूल, कूद-कूद के नहाते दिखे लोग, देखें वीडियो

Delhi Waterlogging People Swimming on Road: दिल्ली में शुक्रवार सुबह भारी बारिश हुई जिसके कारण कई जगह जलभराव देखा गया। अपने घरों से ऑफिस जाने के निकले लोगों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा।

Delhi Waterlogging People Swimming on Road: दिल्ली में शुक्रवार सुबह भारी बारिश हुई जिसके कारण कई जगह जलभराव देखा गया। अपने घरों से ऑफिस जाने के निकले लोगों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। पूर्वी दिल्ली के पटपड़गंज इलाके से चौंकाने वाली तस्वीरें सामने आईं, यहां सड़कों पर इतना पानी भर गया की लोग यहां स्विमिंग करते नजर आए। वहीं एक मिनी बस पानी में फंसी हुई नजर आई और कई कारें पानी में डूब गईं, रिपोर्ट्स के अनुसार राजधानी में कई जगह सड़कें जलमग्न हो गई।

