दिल्ली की सड़कें बनीं स्विमिंग पूल, कूद-कूद के नहाते दिखे लोग, देखें वीडियो

दिल्ली की सड़कें बनीं स्विमिंग पूल, कूद-कूद के नहाते दिखे लोग, देखें वीडियो
By संदीप दाहिमा | Updated: August 29, 2025 16:48 IST2025-08-29T16:48:16+5:302025-08-29T16:48:16+5:30
Delhi Waterlogging People Swimming on Road: दिल्ली में शुक्रवार सुबह भारी बारिश हुई जिसके कारण कई जगह जलभराव देखा गया। अपने घरों से ऑफिस जाने के निकले लोगों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। पूर्वी दिल्ली के पटपड़गंज इलाके से चौंकाने वाली तस्वीरें सामने आईं, यहां सड़कों पर इतना पानी भर गया की लोग यहां स्विमिंग करते नजर आए। वहीं एक मिनी बस पानी में फंसी हुई नजर आई और कई कारें पानी में डूब गईं, रिपोर्ट्स के अनुसार राजधानी में कई जगह सड़कें जलमग्न हो गई।
पटपड़गंज का हाल देखिए— Atishi (@AtishiAAP) August 29, 2025
कुछ देर की बारिश में ही दिल्ली की सड़कें और गलियाँ दरिया बन रही हैं।
6 महीने में ही BJP की 4-इंजन की सरकार ने दिल्ली को डुबोकर रख दिया है।
मुख्यमंत्री @gupta_rekha जी, क्या यही है आपका
“Proper Management” ? pic.twitter.com/ZAjaJ8zVO4
दिल्ली के पटपड़गंज मे जलभराव से जनता में ख़ुशी की लहर— Amanpreet Singh Uppal (@iAmanUppal) August 29, 2025
रेखा गुप्ता सरकार को Proper Management के लिए किया धन्यवाद। pic.twitter.com/Kmz4byTWVv
#WATCH | Delhi: Severe waterlogging seen in the Patparganj area after the capital city received heavy rainfall earlier today. pic.twitter.com/23bnZP2TGh— ANI (@ANI) August 29, 2025
पटपड़गंज में बारिश के कारण बाढ़ जैसी हालात हो गया है देखिए कैसे बस में से लोगो को निकाला. @msisodia@AtishiAAP@AAPDelhi@AamAadmiParty@Saurabh_MLAgk@davender1979pic.twitter.com/kclqweRnUJ— Upendra Kumar AAP (@upendrakumar104) August 29, 2025