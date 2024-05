Delhi Police Post Viral: 'मैं अभी सिग्नल हूं, मेरी गर्लफ्रेंड कब बनवाओगे', दिल्ली पुलिस से शख्स ने की डिमांड

Highlights दिल्ली पुलिस से शख्स ने की अनोखी डिमांड दिल्ली पुलिस से कहा, मेरी गर्लफ्रेंड कब बनवाओगे दिल्ली पुलिस ने कहा, खोजने में मदद करेंगे अगर वह कभी लापता हो जाए

Delhi Police Post Viral:दिल्ली पुलिस ने अपने एक्स एकाउंट से वर्ल्ड तंबाकू डे पर एक पोस्ट किया। पोस्ट के माध्यम से तंबाकू छोड़ने की अपील की गई, क्योंकि, तंबाकू सेवन सिर्फ आपकी जिंदगी ही नहीं बर्बाद करता बल्कि, आपकी मुस्कान भी छीन लेता है। दिल्ली पुलिस के इस पोस्ट पर यूं तो कई कमेंट आए। लेकिन, एक कमेंट पर दिल्ली पुलिस के जवाब ने पूरे पोस्ट को वायरल कर दिया।

लोग सोशल मीडिया पर लगातार दिल्ली पुलिस के एक्स एकाउंट को सर्च कर पोस्ट देख रहे हैं। दरअसल, दिल्ली पुलिस के तंबाकू वाले पोस्ट पर कमेंट सेक्शन में एक शक्स ने दिल्ली पुलिस से गर्लफ्रेंड की डिमांड कर दी। उसने दिल्ली पुलिस को टैग करते हुए पूछा, 'मेरी गर्लफ्रेंड कब बनवाओगे। मैं अभी सिग्नल हूं दिल्ली पुलिस।

Meri girlfriend kab banwaoge ?



Main abhi signal Hoon Delhi police 🚨



This is not fair you should help me to find a girlfriend for me — Shivam Bhardwaj (@kilvishup90) May 31, 2024

उसने आगे लिखा कि यह सही नहीं है, आपको मेरी गर्लफ्रेंड खोजने में मदद करनी होगी। खास बात यह है कि शख्स कमेंट के दौरान एक गलती कर दी, जल्दबाजी में उसने खुद को सिंगल बताने की जगह सिग्नल बताया। इस पर दिल्ली पुलिस ने भी मजेदार जवाब दिया।

Sir, we can help you find her (only if she ever goes missing).



Tip: If you are a 'signal', we hope you stay green, not red. https://t.co/3wHDwGxlEl — Delhi Police (@DelhiPolice) May 31, 2024

क्या कहा दिल्ली पुलिस ने

शख्स के कमेंट पर दिल्ली पुलिस ने रिप्लाई किया। दिल्ली पुलिस ने लिखा कि सर, हम उसे खोजने में आपकी मदद कर सकते हैं (केवल तभी जब वह कभी लापता हो जाए)। आपको सुझाव है। यदि आप 'सिग्नल' हैं, तो हम आशा करते हैं कि आप हरे रंग के रहें, लाल रंग के नहीं।

दिल्ली पुलिस आपकी सेवा में, सदैव तत्पर! 😂😂 — Ankit Kumar Avasthi (@kaankit) May 31, 2024

दिल्ली पुलिस और शख्स की इस बातचीत पर लोगों ने भी अपनी राय रखी। एक यूजर ने लिखा कि गजब, दिल्ली पुलिस ने क्या जवाब दिया है। दूसरे यूजर ने लिखा कि दिल्ली पुलिस आप अपने काम पर फोकस रखिए, इस तरह समय टाइम पास न करें।

Ye time pass kar lo pahle, kaam to crime patrol ki police bhi kar legi — Shweta 🇮🇳 (@ShwetaIndia1) May 31, 2024

एक अन्य यूजर ने लिखा कि भाई सिंगल का दर्द समझ सकता हूं पर गर्लफ्रेंड के लिए दिल्ली पुलिस से हेल्प लेना उचित नहीं है। लेकिन, जो भी हो दिल की बात कहने का अच्छा तरीक़ा है। मैं भगवान से प्रार्थन करूंगा कि तुम्हें जल्द गर्लफ्रेंड मिल जाए। दिल्ली पुलिस का धन्यवाद बेचारे का दर्द समझने के लिए।

