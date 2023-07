Delhi Metro Train: दिल्ली मेट्रो में एक और वीडियो वायरल, ट्रेन के अंदर नाचते ‘कांवड़ियों’ का समूह, देखें

Highlights वीडियो के सोशल मीडिया पर प्रसारित होने के बाद विवाद खड़े हुए हैं। यात्रियों से मेट्रो ट्रेन में यात्रा करते समय अनुशासन और शिष्टता बनाए रखने का अनुरोध करते हैं। व्यवहार से साथी यात्रियों को कोई असुविधा न हो।

Delhi Metro Train:दिल्ली मेट्रो ट्रेन के अंदर नाचते हुए ‘कांवड़ियों’ के एक समूह का वीडियो सोशल मीडिया पर व्यापक रूप से प्रसारित होने के बाद रेल अधिकारियों ने चेतावनी जारी की है।

इस संक्षिप्त वीडियो में पारंपरिक भगवा वस्त्र पहने कांवड़ियों को भगवान शिव से संबंधित एक भक्ति गीत की धुनों पर नाचते हुए देखा जा सकता है। पिछले कुछ महीनों में दिल्ली मेट्रो या इसके परिसरों के अंदर बनाई गई वीडियो के सोशल मीडिया पर प्रसारित होने के बाद विवाद खड़े हुए हैं।

With the annual Kanwar yatra beginning on Tuesday, devotees were seen chanting Jai Bholenath inside Delhi metro. #KanwarYatra#DelhiMetropic.twitter.com/t27TseztTg