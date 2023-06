Delhi Metro: कई विवादास्पद वीडियो वायरल होने के बाद डीएमआरसी ने कहा- ट्रेन के अंदर ‘रील’ नहीं बनाएं, ट्वीट किया- ‘ओपेन योर कैमरा, ना ना ना’, पढ़े कमेंट

Highlights यात्रियों को असुविधा होती हो, सख्त वर्जित है। बॉलीवुड गीत ‘अस्सलाम-ए-इश्कुम’ गाने पर थिरकते हुए एक युवती का वीडियो सामने आया है। डीएमआरसी ने अपनी बात समझाने के लिए एक बालगीत का इस्तेमाल किया।

Delhi Metro: पिछले कुछ हफ्तों में दिल्ली मेट्रो में बनाये गये कई विवादास्पद वीडियो वायरल होने के बीच दिल्ली मेट्रो रेल कार्पोरेशन (डीएमआरसी) ने यात्रियों से ट्रेन के अंदर ‘रील’ नहीं बनाने का आग्रह किया। साथ ही, चेतावनी दी कि ऐसी कोई भी गतिविधि, जिससे यात्रियों को असुविधा होती हो, सख्त वर्जित है।

हाल में, लोकप्रिय बॉलीवुड गीत ‘अस्सलाम-ए-इश्कुम’ गाने पर थिरकते हुए एक युवती का वीडियो सामने आया है। इससे पहले, मेट्रो ट्रेन के अंदर और स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर बनाये गये अन्य वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुए, जिसके चलते डीएमआरसी ने यात्रियों से ऐसी गतिविधियों में शामिल होने से दूर रहने की अपील की।

शुक्रवार को डीएमआरसी ने अपनी बात समझाने के लिए एक बालगीत का इस्तेमाल किया। डीएमआरसी ने ट्वीट कर कहा, ‘‘ओपेन योर कैमरा, ना ना ना ।’’ इस ट्वीट के साथ एक पोस्टर भी जारी किया गया है, जिस पर लिखा है - ‘‘जॉनी, जानी ! यस पापा, मेकिंग रील इन मेट्रो, नो पापा।’’

