बदरपुर के खान सब्जी मंडी में लोग खरीद रहे थे सब्जी, बेलगाम दिल्ली जल बोर्ड के टैंकर ने रौंदा, देखें वीडियो

Highlights मामले में 5 लोगों के घायल होने की खबर, पुलिस ने ट्रक मालिक को किया गिरफ्तार 14 जून की है घटना, लोग खरीद रहे थे सब्जियां, दिल्ली जल बोर्ड का टैंकर उनके ऊपर चढ़ा

नई दिल्ली: देश की राजधानी दिल्ली में जल आपूर्ति के लिए दिल्ली जल का बोर्ड का टैंकर लोगों के पास उनके गली-मोहल्ले तक पहुंचता है। लेकिन जब यही टैंकर लोगों रौंद दे तो क्या कहिएगा। दरअसल, ऐसा ही एक वाक्या सामने आया है। दिल्ली के बदरपुर इलाके में स्थित खान सब्जी मंडी में दिल्ली जल बोर्ड का एक टैंकर उस समय अनियंत्रित होकर घुस आया जब लोग सब्जी खरीद रहे थे।

इस घटना का वीडियो सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। जिसमें आप देख सकते हैं कि कैसे टैंकर लोगों को रौंद देता है। ये घटना 14 जून की है। दिल्ली पुलिस के अनुसार, दिल्ली जल बोर्ड के टैंकर की चपेट में आने से पांच लोग घायल हो गए हैं। दिल्ली पुलिस के द्वारा आईपीसी की धारा 279/337 के तहत मामला दर्ज किया गया है और टैंकर के मालिक को हिरासत में लिया गया है और आगे की जांच जारी है।

वीडियो क्लिप में आप देख सकते हैं। लोग सड़कों पर खड़े ठेलों से आराम से सब्जियां खरीद रहे हैं। फिर अचानक से स्क्रीन पर दिल्ली जल बोर्ड का टैंकर आ जाता है। यह टैंकर सब्जी खरीद रहे लोगों और ठेलों पर चढ़ता चला जाता है। लोगों में अफरा-तफरी मच जाती है। इसके बाद टैकर भी वहीं रुक जाता है।

#WATCH | Five people got injured after they were hit by a Delhi Jal Board tanker in the Khan Sabji Mandi area in Badarpur on June 14



A case u/s 279/337 IPC has been registered. The owner of the tanker has been detained and further investigation is underway: Delhi Police pic.twitter.com/qwR977XSDE