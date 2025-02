Delhi Election Results 2025: AAP की हार पर आई मीम्स की बाढ़! ट्विटर पर यूजर्स ले रहे मजे, वीडियो वायरल

Delhi Election Results 2025 Live: दिल्ली में विधानसभा चुनाव के नतीजों पर पूरे देश की जनता की नजरें टिकी हुई है। दिल्ली में कुल 70 सीटों और कई पार्टियों के 699 उम्मीदवारों के साथ, जिनमें सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी (AAP), प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली भाजपा और कांग्रेस जैसी प्रमुख पार्टियाँ शामिल हैं, सबसे अधिक निर्वाचन क्षेत्रों को जीतने की दौड़ दिन का सबसे गर्म विषय बन गई है।

इसे ध्यान में रखते हुए, सोशल मीडिया पर जो मीम फेस्ट शुरू हुआ है। मतगणना शुरू होते ही शुरुआती रूझानों में बीजेपी जीतती नजर आ रही है और आम आदमी पार्टी हार रही है। ऐसे में सोशल मीडिया पर नेताओं के कई नए और पुराने वीडियो, बयान तेजी से वायरल हो रहा है।

देखिए इस तरह से वायरल हो रहे मीम्स...

एक यूजर ने कहा, “दूसरे राज्यों के लोग जिनका दिल्ली से कोई लेना-देना नहीं है, वे सुबह सबसे पहले चुनाव देख रहे हैं।”

एक दूसरे व्यक्ति ने जोड़ा, “यह गेम चेंजर क्या है।”

Delhi Election Result 2025 Memes Have A look at 🧵 #DelhiElections2025 #delhielectionresults2025 Credit: @byomkesbakshy pic.twitter.com/mzT6dgVCt2

एक यूजर ने लिखा, “मैं विभिन्न चैनलों पर #दिल्ली चुनाव परिणाम देख रहा था।”

Me while watching #DelhiElectionResults across different channels 😂😭😂 pic.twitter.com/wIHutfcyB4