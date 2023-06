दिल्ली: प्रगति मैदान टनल में कार रोकी और हथियार दिखाकर की लूटपाट, वीडियो वायरल होने पर सीएम केजरीवाल ने की एलजी से इस्तीफे की मांग

Highlights प्रगति मैदान टनल में दो बाइक सवारों ने लूटे 2 लाख नकद सीसीटीवी में चोरी की वारदात हुई कैद अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली उपराज्यपाल से इस्तीफे की मांग की

नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली में प्रगति मैदान टनल के अंदर दिनदहाड़े लूटपाट की घटना से सनसनी मच गई। बताया जा रहा है कि घटना शनिवार की है।

जब कैब में सवार होकर एक कारोबारी टनल के भीतर से जा रहा था इसी दौरान दो बाइक सवार बदमाशों ने बदूंक दिखा कर कारोबारी से लाखों की रकम लूट ली।

इस दौरान वहां से काफी गाड़ियां गुजर रही थी लेकिन बदमाशों के हाथों में हथियार देख किसी ने पीड़ित को बचाने की कोशिश नहीं की।

इस घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो सामने आने के बाद सोमवार को दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने सवाल खड़ा किया है।

#WATCH | A delivery agent and his associate were robbed at gunpoint of Rs 1.5 to Rs 2 lakh cash by a group of unknown assailants inside the Pragati Maidan Tunnel on June 24. Police registered a case and efforts are being made to apprehend the criminals: Delhi Police (CCTV… pic.twitter.com/WchQo2lXSj

मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सोमवार को राष्ट्रीय राजधानी में अपराध में वृद्धि के लिए उपराज्यपाल वीके सक्सेना के इस्तीफे की मांग की। केजरीवाल ने कहा कि सक्सेना को किसी ऐसे व्यक्ति के लिए रास्ता बनाना चाहिए जो दिल्ली के निवासियों की सुरक्षा सुनिश्चित कर सके और यहां तक ​​कि केंद्र सरकार से आप के नेतृत्व वाली सरकार को कानून और व्यवस्था सौंपने का भी आह्वान किया।

अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर कहा कि अगर केंद्र सरकार दिल्ली को सुरक्षित नहीं बना सकती तो इसे हमें सौंप दें। हम आपको दिखाएंगे कि किसी शहर को उसके नागरिकों के लिए कैसे सुरक्षित बनाया जाए।

LG shud resign. Make way for someone who can provide safety n security to the people of Delhi.



If Central govt is unable to make Delhi safe, hand it over to us. We will show u how to make a city safe for its citizens. https://t.co/oPtqnAWlgJ