VIDEO: जानलेवा स्टंट नदी में उतारी कार, दिल्ली के पर्यटकों को हिमाचल में रोमांच पड़ा भारी, देखें वीडियो

Highlights VIDEO: जानलेवा स्टंट नदी में उतारी कार, दिल्ली के पर्यटकों को हिमाचल में रोमांच पड़ा भारी, देखें वीडियो

Solan Ashwini River Viral Video: हिमाचल प्रदेश के सोलन में पर्यटकों ने जानलेवा स्टंट करते हुए अपनी गाड़ी को नदी में उतार दिया। जिसके बाद बारिश के कारण नदी में पानी का बहाव तेज हो गया और कार पानी से बाहर नहीं निकल पाई। पर्यटकों ने जान जोखिम में डाल कर गाड़ी को निकालने की कोशिश की मगर नाकाम रहे। प्रशासन को सूचना दी गई जिसके बाद अश्विनी नदी में फंसी कार को कई घंटो की मशक्कत के बाद बाहर निकाला गया।

Reckless Stunt at Ashni River in Sadhupul. Youngsters drove a new vehicle into the river for a "Reel." Hill rivers swell without warning. Is a few seconds of social media fame worth risking lives. #Sadhupul#AshniRiver#RecklessDriving#SocialMediaStunts#himachal#reelbaazipic.twitter.com/6D94qlwTMg