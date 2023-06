Video: मध्य प्रदेश के मुरैना में अंतिम संस्कार के समय हिलने लगी लाश, मंजर देख हैरान रह गए लोग, लगे श्मशान घाट से भागने

Highlights सोशल मीडिया पर मध्य प्रदेश के मुरैना का एक वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। वीडियो में एक शख्स का चेकअप और जरूरी उपचार होते हुए देखा जा रहा है। दावा किया जा रहा कि शख्स की मौत हो गई है तो उसका अंतिम संस्कार किया जा रहा था जो बाद में गलत खबर निकली है।

भोपाल: मध्य प्रदेश के मुरैना एक अजीबो-गरीब घटना घटी है जिसे देख हर कोई हैरान रह गया है। यहां पर एक मृत व्यक्ति को जलाते समय जिंदा होने की खबर ने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी है। दरअसल, अचानक बेहोश कर गिर जाने और होश नहीं आने के कारण जीतू प्रजापति के रिश्तेदारों ने समझा की उसकी मौत हो गई है।

ऐसे में उसके अंतिम संस्कार की तैयारियां होनी लगी और बाद में उसे शमशान घाट लेकर जाकर उसकी लाश को चिता पर रख दिया गया था। ऐसे में अंतिम संस्कार करते समय घटनास्थल पर ही उसका शरीर हिलने लगा जिसे देख वहां मौजूद लोग हैरान हो गए और वहां से भागने लगे। इस घटना के बाद का एक वीडियो भी सामने आया है जहां प्रजापति की चेकअप करते हुए डॉक्टर दिखाई दे रहे हैं।

वायरल हो रहे इस वीडियो में यह देखने को मिला है कि जीतू प्रजापति को कुछ लोग एक गाड़ी में रख रहे है और क्लिप में यह कहते हुए सुनाई दे रहा है कि उनका चेकअप होने जा रहा है। क्लिप के अगले हिस्से में जीतू को जमीन परे लेटा हुआ देखा जा रहा है और उसके आसपास कई लोग भी मौजूद हैं।

