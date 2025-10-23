VIRAL: खूंखार मगरमच्छ ने किया अजगर का शिकार, कमजोर दिलवाले न देखें...
By संदीप दाहिमा | Updated: October 23, 2025 19:58 IST2025-10-23T19:56:05+5:302025-10-23T19:58:21+5:30
Crocodile Hunts Python Video: अजगर अपने शिकार को जकड़कर उसकी जान ले लेता है, लेकिन आज अजगर ही एक खूंखार मगरमच्छ का शिकार बन जाता है। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में मगरमच्छ ने अपने नुकीले दाँतों में अजगर को पकड़ा हुआ है और उसकी जान ले ली है। दिल दहला देने वाला ये मंजर कमजोर दिलवालों के देखने लायक नहीं है, जंगल से जुड़े कई ऐसे वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होते रहते हैं। लेकिन पहली बार जंगल के इन दो शिकारियों को ऐसे देखा गया है।
He caught it. He killed it. And now he can’t figure out how to eat it.
Snakes aren’t easy to swallow when you can’t use your hands 😂
Saltwater Crocodile with a Water Python
Northern Territory
