गाय ने पूजा में मारी लात, बाल-बाल बचे भाजपा सांसद जीवीएल नरसिम्हा राव, देखिए वीडियो

Highlights आंध्र प्रदेश के गुंटूर में भाजपा सांसद जीवीएल नरसिम्हा राव गाय के हमले में घायल होने से बाल-बाल बचे सांसद जीवीएल के साथ यह हादसा उस समय हुआ, जब वो मिर्ची संघ के बिल्डिंग का उद्घाटन करने गये थे सांसद जीवीएल नरसिम्हा राव पर गाय के हमले का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है

गुंटूर: भाजपा के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद जीवीएल नरसिम्हा राव उस समय गाय के हमले से बाल-बाल बच गये, जब वो गौ-पूजन कर रहे थे। सांसद नरसिम्हा पर गाय के हमले का वीडियो भी सोशल मीडिया में तेजी से वायरल हो रहा है। जिसमें देखने से पता चलता है गाय ने अप्रत्याशित तरीके से उन्हें एक बार नहीं बल्कि दो बार लात मारी, जिसके कारण भाजपा सांसद वहीं ठिठक गये और कुछ दूरी से गाय को प्रणाम कर वापस लौट गये।

Kicked!! Rajyasabha MP and BJP Leader GVL Narasimha Rao had a narrow escape when during ‘Gau puja’ the cow awfully kicked him. He was at the chilli market yard in Guntur to inaugurate the new office building of the chillies exporters association of India. #Andhrapradeshpic.twitter.com/Ezv8XkEi6u