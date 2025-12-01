Highlights VIDEO: ट्रेन के नीचे कपल कर रहा था रोमांस, अचानक ट्रेन चल पड़ी, देखें वीडियो

Couple Romancing under Train: रील बनाने के चक्कर में कई हादसे हुए हैं ऐसे में लखनऊ चारबाग रेलवे स्टेशन का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इसमें एक कपल मालगाड़ी के नीचे बैठकर रोमांस करता नजर आ रहा है, इसी बीच मालगाड़ी चल पड़ती है जिसके बाद कपल मौत से बाल-बाल बच जाता है। कपल की इस हरकत पर सोशल मीडिया यूजर्स उन्हें जमकर लताड़ लगा रहे हैं और सख्त एक्शन की मांग कर रहे हैं। रील के चक्कर में अपनी जान को भी मुश्किल में डाल देने वाले इस कपल का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।

Couple Romancing under Train, Suddenly Started Moving Train Watch Video

