कांग्रेस सांसद ने ट्विटर पर किया लियोनेल मेसी के असम में पैदा होने का दावा, भद्द पिटने पर ट्वीट को किया डिलीट

Highlights सांसद ने मेसी को बधाई देते हुए ट्विटर लिखा, आपके असम कनेक्शन के लिए हमें आप पर गर्व है जिस पर एक ट्विटर यूजर आदित्य शर्मा उनसे मेसी के असम कनेक्शन के बारे में पूछा कांग्रेस सांसद अब्दुल खलीक ने जवाब दिया, "हां, वह असम में पैदा हुआ था

नई दिल्ली:कांग्रेस सांसद अब्दुल खलीक ने ट्विटर पर दावा किया कि अर्जेंटीना के दिग्गज फुटबॉलर लियोनेल मेसी को लेकर एक नया दावा कर दिया है। जब अपने इस दावे को लेकर उनकी सोशल मीडिया पर भद्द पिटी तो उन्होंने अपना ट्वीट डिलीट कर दिया।

दरअसल, खालिक लोकसभा में असम के बारपेटा निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। उन्होंने ट्विटर पर यह दावा किया कि मेसी का जन्म असम में हुआ था। कतर विश्व कप में अर्जेंटीना की जीत के लिए मेसी को बधाई देते हुए सांसद ने ट्विटर पर लिखा, "मेरे दिल की गहराई से बधाई। आपके असम कनेक्शन के लिए हमें आप पर गर्व है।”

जब एक ट्विटर यूजर आदित्य शर्मा द्वारा इस असम कनेक्शन के बारे में पूछे जाने पर, खलीक ने जवाब दिया, "हां, वह असम में पैदा हुआ था।" अपनी गलती का एहसास होने के बाद सांसद ने ट्वीट को डिलीट कर दिया। हालांकि जब तक वह अपना ट्वीट डिलीट कर पाते तब यूजर्स ने उनके ट्वीट के स्क्रीन शॉट्स ले लिए और उनका मखौल उड़ाने लगे। एक यूजर कांग्रेस सांसद की खिंचाई करते हुए लिखा, "हां सर, वह मेरा सहपाठी था।"

Yes sir he was my classmate

एक अन्य यूजर ने ट्वीट किया, "विश्व कप के बाद मेसी और उनकी पत्नी असम गए... कभी नहीं भूलें कि आप कहां से आए हैं।"

After the world cup messi and his wife visited assam

Never forget where you come from pic.twitter.com/lw6SmMmFXe