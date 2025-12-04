VIDEO: सीएम योगी ने मोर को अपने हाथों से दाना खिलाया, देखें वीडियो
By संदीप दाहिमा | Updated: December 4, 2025 17:23 IST2025-12-04T17:22:24+5:302025-12-04T17:23:09+5:30
CM Yogi Viral Video: सीएम योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर दौरे के दौरान मंदिर परिसर में अपने हाथों से मोर को दाना और गुड़ खिलाया, सीएम योगी का पशु-पक्षियों के प्रति बेहद प्यार और स्नेह है।
CM Yogi Viral Video: सीएम योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर दौरे के दौरान मंदिर परिसर में अपने हाथों से मोर को दाना और गुड़ खिलाया, सीएम योगी का पशु-पक्षियों के प्रति बेहद प्यार और स्नेह है। इस दौरे पर सीएम योगी ने गौशाला की व्यवस्था देखी और अधिकारियों को पशु संरक्षण पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए। सीएम योगी का पक्षियों के प्रति प्रेम देखकर वहां मौजूद श्रद्धालुओं में उत्साह देखा गया। वायरल वीडियो में आप देख सकते हैं कैसे मोर सीएम योगी के पास आकर बेफिक्र हो जाता है और दाना खाने लगता है, वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।