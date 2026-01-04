चीनी अधिकारी के पास मिला सोना ही सोना, करोड़ों की अवैध संपत्ति का खुलासा; कोर्ट ने दी मौत की सजा

China: चीन के एक अधिकारी पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा है जिसके स्थानों पर छापेमारी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में सोने का अंबार लगा हुआ है। एक साथ इतने सारे सोने के बिस्किट देख हर कोई हैरान है। गौरतलब है कि यह मामला हेनान प्रांत की राजधानी हाइकोउ के पूर्व मेयर और सीनियर पार्टी अधिकारी से जुड़ा है, जिन्हें एक चीनीकोर्ट ने भ्रष्टाचार के लिए मौत की सजा सुनाई है।

सोशल मीडिया पर बड़े पैमाने पर शेयर किए गए वीडियो और तस्वीरों में सोने की ईंटों के ढेर और कैश के बंडल दिख रहे हैं, जिसमें यूज़र्स दावा कर रहे हैं कि जांच के दौरान जांचकर्ताओं को 'टन सोना' और 'टन कैश' मिला। इन तस्वीरों ने दुनिया भर में बहस, गुस्सा और अविश्वास पैदा कर दिया है, जबकि एक्सपर्ट्स ऑनलाइन घूम रहे बिना वेरिफाई किए गए आंकड़ों पर सावधानी बरतने की सलाह दे रहे हैं।

Busted with tons of gold! A Chinese official sentenced to death for corruption



Former Haikou mayor was found with 13.5 tons of gold, 23 tons of cash, luxury real estate in China and abroad, as well as a collection of high-end cars.



कोर्ट ने आधिकारिक तौर पर क्या कन्फर्म किया

चीनी सरकारी मीडिया और कोर्ट रिकॉर्ड्स ने कन्फर्म किया कि हाइकोउ के पूर्व मेयर को रिश्वतखोरी, पद के दुरुपयोग और सरकारी फंड के गबन का दोषी ठहराया गया है। कोर्ट ने फैसला सुनाया कि उसने कई सालों तक अपने पद का इस्तेमाल करके गैर-कानूनी तरीके से खुद को अमीर बनाया।

जांचकर्ताओं के अनुसार, उसने सरकारी कॉन्ट्रैक्ट देने, ज़मीन के सौदों को मंज़ूरी देने और बिज़नेस और डेवलपर्स को फ़ायदे पहुँचाने के बदले रिश्वत ली। बताया जाता है कि यह भ्रष्टाचार 2009 और 2019 के बीच हुआ, जिस दौरान बड़े कंस्ट्रक्शन और ज़मीन के प्रोजेक्ट चल रहे थे।

कोर्ट ने उसे मौत की सज़ा सुनाई, जो चीन में बहुत गंभीर भ्रष्टाचार के मामलों में अक्सर दी जाती है। ऐसे कई मामलों में, बाद में सज़ा को उम्रकैद में बदला जा सकता है, जो व्यवहार और सहयोग पर निर्भर करता है, हालांकि अधिकारियों ने इस मामले में इस डिटेल को सार्वजनिक रूप से साफ़ नहीं किया है।

सोशल मीडिया पोस्ट, जिसमें इंटरनेशनल न्यूज़ एग्रीगेटर NEXTA द्वारा शेयर किया गया एक पोस्ट भी शामिल है, ने दावा किया कि जांचकर्ताओं को पूर्व अधिकारी से जुड़ी प्रॉपर्टीज़ के अंदर 13.5 टन सोना और 23 टन कैश मिला। उन्हीं पोस्ट में कहा गया कि उसके पास चीन और विदेशों में लग्ज़री रियल एस्टेट के साथ-साथ महंगी कारों का कलेक्शन भी था।

अरबों की गैर-कानूनी संपत्ति ज़ब्त

आधिकारिक तौर पर यह कन्फर्म किया गया है कि अरबों डॉलर की संपत्ति ज़ब्त करके सरकार को सौंप दी गई है। इसमें भ्रष्टाचार से हासिल की गई प्रॉपर्टी, कैश, कीमती सामान और दूसरी चीज़ें शामिल थीं।

कोर्ट ने कहा कि पूर्व मेयर के कामों से सरकार को 'भारी नुकसान' हुआ और जनता का भरोसा बुरी तरह टूटा। जजों ने इस मामले को हाल के चीनी इतिहास में शहर-स्तर के अधिकारी से जुड़े सबसे बड़े भ्रष्टाचार घोटालों में से एक बताया।

चीन एक दशक से ज़्यादा समय से भ्रष्टाचार विरोधी अभियान चला रहा है। सैकड़ों वरिष्ठ अधिकारियों को सज़ा दी गई है, जिनमें मंत्री, सैन्य अधिकारी और पार्टी नेता शामिल हैं।

वायरल तस्वीरों ने ऑनलाइन प्रतिक्रियाओं की बाढ़ ला दी। कुछ यूज़र्स ने कथित खजाने के बड़े आकार पर हैरानी जताई, जबकि अन्य ने डार्क ह्यूमर का इस्तेमाल करते हुए अधिकारी की तुलना स्क्रूज मैकडक जैसे काल्पनिक किरदारों से की।

