Xi Jinping: चीन में तख्ता पलट की खबर, राष्ट्रपति शी जिंगपिंग हाउस अरेस्ट, सोशल मीडिया पर उड़ी अफवाह

Highlights शी जिंगपिंग को लेकर सोशल मीडिया पर उड़ी अफवाह सोशल मीडिया यूजर्स ने दावा किया बीजिंग पर अब सैन्य (पीएलए) कब्जा हो चुका है दावा- 16 सितंबर को शी के एससीओ समिट से लौटने के बाद उन्हें हवाई अड्डे पर हिरासत में लिया गया

China President Xi Jinping:चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग को नजरबंद किए जाने की खबर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। हालांकि अभी तक सच्चाई क्या है यह मालूम नहीं चल सका है।

कई चीनीसोशल मीडिया हैंडल ने कहा है कि चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के वरिष्ठों द्वारा उन्हें पीपुल्स लिबरेशन आर्मी (पीएलए) के प्रमुख के पद से हटाने के बाद शी को नजरबंद कर दिया गया है। चीनी सोशल मीडिया यूजर्स ने दावा किया है कि बीजिंग पर अब सैन्य (पीएलए) कब्जा हो चुका है।

कुछ अपुष्ट रिपोर्ट में यह भी बताया जा रहा कि 16 सितंबर को शी के एससीओ समिट से लौटने के बाद उन्हें हवाई अड्डे पर हिरासत में लिया गया था और संभवत: वर्तमान में उन्हें नजरबंद किया गया है।

#PLA military vehicles heading to #Beijing on Sep 22. Starting from Huanlai County near Beijing & ending in Zhangjiakou City, Hebei Province, entire procession as long as 80 KM. Meanwhile, rumor has it that #XiJinping was under arrest after #CCP seniors removed him as head of PLA pic.twitter.com/hODcknQMhE — Jennifer Zeng 曾錚 (@jenniferatntd) September 23, 2022

The Chinese political arena is the same as a slaughterhouse. Bulk slaughter in one day.#XiJinpingpic.twitter.com/xyO1jlARnh — The Great Translation Movement 大翻译运动官方推号 (@TGTM_Official) September 24, 2022

The PLA has taken control of China. Xi put under house arrest. General #LiQiaoming is the new president.#XiJinping#chinacouppic.twitter.com/QTwQQlEsqK — Melvin (@melvin2mathew) September 24, 2022

कई सोशल मीडिया यूजर्स इस खबर को अफवाह बता रहे हैं।

I wake up to DMs, and find a twitter feed full of unverified rumors about Xi Jinping under arrest in a palace coup.



It appears to be a complete falsehood at this point, but the spread of the rumor indicates belief in its plausibility. — Drew Thompson 唐安竹 (@TangAnZhu) September 23, 2022

Reports of a coup against Chinese President #XiJinping are premature and exaggerated. — Palki Sharma (@palkisu) September 24, 2022

Web Title: China President Xi Jinping is house arrest and PLA is going to take over the country's leadership rumour in Social Media