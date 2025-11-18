VIDEO: कूड़ा फेंकने वालों को अनोखा गिफ्ट, चंडीगढ़ नगर निगम ने ढोल बजाकर काटे चालान, देखें वीडियो

By संदीप दाहिमा | Updated: November 18, 2025 16:30 IST2025-11-18T16:29:27+5:302025-11-18T16:30:59+5:30

Chandigarh Municipal Corporation Viral Video: चंडीगढ़ नगर निगम का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, इसमें नगर निगम ने कूड़ा फेंकने वालों के खिलाफ एक सख्त अभियान चलाया है।

Chandigarh Municipal Corporation beats drums to issue challans to garbage throwers, watch video | VIDEO: कूड़ा फेंकने वालों को अनोखा गिफ्ट, चंडीगढ़ नगर निगम ने ढोल बजाकर काटे चालान, देखें वीडियो

VIDEO: कूड़ा फेंकने वालों को अनोखा गिफ्ट, चंडीगढ़ नगर निगम ने ढोल बजाकर काटे चालान, देखें वीडियो

HighlightsVIDEO: कूड़ा फेंकने वालों को अनोखा गिफ्ट, चंडीगढ़ नगर निगम ने ढोल बजाकर काटे चालान, देखें वीडियो

Chandigarh Municipal Corporation Viral Video:चंडीगढ़ नगर निगम का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, इसमें नगर निगम ने कूड़ा फेंकने वालों के खिलाफ एक सख्त अभियान चलाया है। शहर में अब किसी भी व्यक्ति के घर या दुकान के बाहर कूड़ा डालने पर निगम उसके घर ढोल-नगाड़े लेकर पहुँच रहा है और चालान काट रहा है। ऐसा करने से लोगों को शर्मिंदगी महसूस हो रही है और वो कभी दोबारा शायद ऐसा न करें। निगम ने एक व्हाट्सऐप नंबर भी जारी किया है जिसके जरिए आम जनता गंदगी फैलाने वालों की शिकायत कर सकते हैं।

 

English summary :
Chandigarh Municipal Corporation beats drums to issue challans to garbage throwers, watch video


Web Title: Chandigarh Municipal Corporation beats drums to issue challans to garbage throwers, watch video

ज़रा हटके से जुड़ीहिंदी खबरोंऔर देश दुनिया खबरोंके लिए यहाँ क्लिक करे.यूट्यूब चैनल यहाँ इब करें और देखें हमारा एक्सक्लूसिव वीडियो कंटेंट. सोशल से जुड़ने के लिए हमारा Facebook Pageलाइक करे

टॅग्स :ChandigarhViral Videoweirdचंडीगढ़वायरल वीडियोअजब गजब