चंडीगढ़ः 'नाटू नाटू' गाने पर जी20 प्रतिनिधियों ने जमकर किया डांस, वायरल हुआ वीडियो

Highlights भारत ने एक साल के लिए जी20 की अध्यक्षता हासिल की है। यह एक दिसंबर 2022 से 30 नवंबर 2023 तक रहेगा।

चंडीगढ़ः यहां जी20 बैठक में शामिल होने आए प्रतिनिधियों ने आरआरआर फिल्म के गाने 'नाटू नाटू' पर जमकर डांस किया। जी20 प्रतिनिधियों का डांस करते वीडियो सामने आया है जिसमें वे स्थानीय कलाकारों के साथ थिरकते दिख रहे हैं। गौरतलब है, 'नाटू नाटू' ने बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग का ऑस्कर अवॉर्ड जीता था।

भारत की जी20 अध्यक्षता के तहत कृषि कार्य समूह की दूसरी कृषि प्रतिनिधि बैठक (एडीएम) बुधवार चंडीगढ़ में शुरू हुई। विदेश से आए मेहमान ( प्रतिनिधि) अभी हरियाणा और चंडीगढ़ में मौजद हैं क्योंकि शुक्रवार को उनके लिए पंचकूला के पिंजौर में डिनर और सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है।

#WATCH | Chandigarh: G20 delegates dance to the tunes of 'Naatu Naatu' song from RRR movie



The 2nd Agriculture Deputies Meeting (ADM) of Agriculture Working Group under India’s G20 presidency began in Chandigarh yesterday. pic.twitter.com/zhsF5GPkP5