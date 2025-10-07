I Love Muhammad स्टिकर पर कटा चालान, उत्तर प्रदेश के बागपत की घटना, देखें वीडियो
By संदीप दाहिमा | Updated: October 7, 2025 19:40 IST2025-10-07T19:40:46+5:302025-10-07T19:40:46+5:30
Challan Issued for I Love Muhammad sticker: सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक शख्स का यूपी पुलिस पर चालान काटने का आरोप लगाता नजर आ रहा है।
Challan Issued for I Love Muhammad sticker: सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक शख्स का यूपी पुलिस पर चालान काटने का आरोप लगाता नजर आ रहा है। शख्स कह रहा है की I Love Muhammad लिखने पर उसका चालन काटा गया है। शख्स का कहना है की पुलिस का कहना है ये आपतिजनक शब्द है शख्स पुलिस से बेहद नाराज नजर आ रहा है। सोशल मीडिया एक्स पर ये वीडियो @WasimAkramTyagi नाम के अकाउंट से शेयर किया गया है।
महोदय @dgpup साहब @Uppolice में ऐसे अनपढ़ लोग कैसे भर्ती हो गए? इस पुलिसकर्मी ने बाइक पर #ILoveMuhammadﷺ का स्टीकर लगा होने की वजह से बाइक का चालान कर दिया। इस जाहिल ने चालान तो किया ही साथ ही #ILoveMuhammadﷺ को आपत्तिजनक भी बताया। यह जहालत है या फिर ‘ऊपर’ का आदेश? इसी देश में… pic.twitter.com/CbpcjSzE6V— Wasim Akram Tyagi (@WasimAkramTyagi) October 6, 2025