Highlights I Love Muhammad स्टिकर पर कटा चालान, उत्तर प्रदेश के बागपत की घटना, देखें वीडियो

Challan Issued for I Love Muhammad sticker: सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक शख्स का यूपी पुलिस पर चालान काटने का आरोप लगाता नजर आ रहा है। शख्स कह रहा है की I Love Muhammad लिखने पर उसका चालन काटा गया है। शख्स का कहना है की पुलिस का कहना है ये आपतिजनक शब्द है शख्स पुलिस से बेहद नाराज नजर आ रहा है। सोशल मीडिया एक्स पर ये वीडियो @WasimAkramTyagi नाम के अकाउंट से शेयर किया गया है।

English summary :

Challan Issued for I Love Muhammad sticker, incident in Baghpat, Uttar Pradesh

Web Title: Challan Issued for I Love Muhammad sticker, incident in Baghpat, Uttar Pradesh