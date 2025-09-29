VIDEO: उफनती नदी में डूबी कार, गाड़ी में फंसे लोगों को बचाने दौड़े लोग, देखें वायरल वीडियो

VIDEO: उफनती नदी में डूबी कार, गाड़ी में फंसे लोगों को बचाने दौड़े लोग, देखें वायरल वीडियो
September 29, 2025
Car Sinks in Bhima River in Pune:महाराष्ट्र में बारिश का कहर रखने का नाम नहीं ले रहा है, ऐसे में कई जिलों में बारिश की वजह से बाढ़ जैसे हालात हैं, नदियां, नाले उफान पर हैं। ऐसे में पुणे जिले से एक डराने वाला वीडियो सामने आया है इसमें एक सफेद रंग की कार नदी में डूबती नजर आ रही है। बताया जा रहा है की खेड़ तहसील के चास टोकेवाड़ी ब्रिज के ऊपर से भीमा नदी का पानी बह रहा था और कार सवार ने ब्रिज से गाड़ी निकालने की कोशिश की और गाड़ी पानी के बहाव में बह गई। कार में तीन लोग सवार बताये जा रहे हैं जिन्हें बचाने के लिए वहां मौजूद लोग दौड़ पड़े, घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।
भीमा नदी पात्रात कार वाहून गेल्याची घटना pic.twitter.com/pwW707jDke— News18Lokmat (@News18lokmat) September 28, 2025