Highlights 4 साल की बच्ची पर चढ़ी कार, दिल दहला देने वाला हादसा, देखें वीडियो

Accident Video: कर्नाटक के नेलमंगला से दिल दहला देने वाला वीडियो सामने आया है, घर के बाहर खेल रही बच्ची को एक सफेद कार रौंद देती है और वहां से निकल जाती है। बच्ची रोते हुए अपनी मां के पास दौड़ कर जाती है, इसके बाद घर के अंदर से महिलाएं दौड़ कर आती हैं और कार वाले को रोकने दौड़ती हैं। नेलमंगला ट्रैफिक पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और ड्राईवर की तलाश जारी है। हादसे के बाद बच्ची को हॉस्पिटल ले जाया गया है बच्ची को गंभीर चोटें आई हैं।

Car Ran over a 4-Year-old Girl in Nelamangala Accident Video Viral

