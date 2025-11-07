VIDEO: कार ने बाइक को मारी टक्कर, दिल दहला देने वाला एक्सीडेंट, देखें वीडियो
By संदीप दाहिमा | Updated: November 7, 2025 19:50 IST2025-11-07T19:49:57+5:302025-11-07T19:50:23+5:30
Accident Car Hits Bike: मध्य प्रदेश के खंडवा से दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, यहां कार और बाइक के बीच भीषण टक्कर हुई जिसमें बाइक सवार टक्कर के बाद 8 फीट हवा में उछलकर दूर जाकर गिरा।
HighlightsVIDEO: कार ने बाइक को मारी टक्कर, दिल दहला देने वाला एक्सीडेंट, देखें वीडियो
Accident Car Hits Bike: मध्य प्रदेश के खंडवा से दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, यहां कार और बाइक के बीच भीषण टक्कर हुई जिसमें बाइक सवार टक्कर के बाद 8 फीट हवा में उछलकर दूर जाकर गिरा। एक्सीडेंट का वीडियो पास में लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गया। टक्कर इतनी जोरदार थी की मोटरसाइकिल भी कई फीट दूर तक कार के साथ फंसे हुए रगड़ती रही।
खंडवा में कार की टक्कर से हवा में उछल गया बाइक सवार @NavbharatTimes#nbtmppic.twitter.com/GjkY15ClMp— NBTMadhyapradesh (@NBTMP) November 6, 2025