VIDEO: कार ने बाइक को मारी टक्कर, दिल दहला देने वाला एक्सीडेंट, देखें वीडियो

By संदीप दाहिमा | Updated: November 7, 2025 19:50 IST2025-11-07T19:49:57+5:302025-11-07T19:50:23+5:30

Accident Car Hits Bike: मध्य प्रदेश के खंडवा से दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, यहां कार और बाइक के बीच भीषण टक्कर हुई जिसमें बाइक सवार टक्कर के बाद 8 फीट हवा में उछलकर दूर जाकर गिरा।

Car Hits Bike Heart Wrenching Incident Watch Video | VIDEO: कार ने बाइक को मारी टक्कर, दिल दहला देने वाला एक्सीडेंट, देखें वीडियो

VIDEO: कार ने बाइक को मारी टक्कर, दिल दहला देने वाला एक्सीडेंट, देखें वीडियो

HighlightsVIDEO: कार ने बाइक को मारी टक्कर, दिल दहला देने वाला एक्सीडेंट, देखें वीडियो

Accident Car Hits Bike: मध्य प्रदेश के खंडवा से दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, यहां कार और बाइक के बीच भीषण टक्कर हुई जिसमें बाइक सवार टक्कर के बाद 8 फीट हवा में उछलकर दूर जाकर गिरा। एक्सीडेंट का वीडियो पास में लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गया। टक्कर इतनी जोरदार थी की मोटरसाइकिल भी कई फीट दूर तक कार के साथ फंसे हुए रगड़ती रही।

Web Title: Car Hits Bike Heart Wrenching Incident Watch Video

ज़रा हटके से जुड़ीहिंदी खबरोंऔर देश दुनिया खबरोंके लिए यहाँ क्लिक करे.यूट्यूब चैनल यहाँ इब करें और देखें हमारा एक्सक्लूसिव वीडियो कंटेंट. सोशल से जुड़ने के लिए हमारा Facebook Pageलाइक करे

टॅग्स :Road accidentmadhya pardeshViral Videoweirdसड़क दुर्घटनामध्य प्रदेशवायरल वीडियोअजब गजब