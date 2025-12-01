VIDEO: फ्लाईओवर से नीचे गिरी कार, पिता की मौत, बेटा घायल, देखें वीडियो

By संदीप दाहिमा | Updated: December 1, 2025 17:09 IST2025-12-01T17:09:22+5:302025-12-01T17:09:31+5:30

VIDEO: फ्लाईओवर से नीचे गिरी कार, पिता की मौत, बेटा घायल, देखें वीडियो

Car Falls off flyover in Ghaziabad: गाजियाबाद के हापुड़ रोड फ्लाईओवर पर एक दर्दनाक हादसा हुआ है, यहां एक कार फ्लाईओवर से पचास फीट नीचे जा गिरी। इस हादसे पिता की मौत हो गई है और बेटा घायल बताया जा रहा है। हादसा सुबह 3 बजे का बताया जा रहा है, तेज रफ्तार कार अचानक डिवाइडर से टकराकर रेलिंग तोड़ते हुए फ्लाईओवर से नीचे गिर गई। जिसके बाद लोगों ने कार में फंसे हुए दोनों लोगों को बाहर निकाला, हादसे का कारण अभी तक पता नहीं चल पाया है, पुलिस मामले की जांच कर रही है।

टॅग्स :Road accidentGhaziabadViral Videoसड़क दुर्घटनागाजियाबादवायरल वीडियो