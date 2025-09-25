VIDEO: बस ने 3 लोगों को मारी टक्कर, देहरादून में बड़ा सड़क हादसा, देखें वीडियो

Dehradun Bus Accident: देहरादून में एक बड़ा सड़क हादसा होते-होते रह गया, तेज रफ्तार बस अचानक बेकाबू हो गई और तीन लोगों को टक्कर मार दी।

Dehradun Bus Accident: देहरादून में एक बड़ा सड़क हादसा होते-होते रह गया, तेज रफ्तार बस अचानक बेकाबू हो गई और तीन लोगों को टक्कर मार दी। सड़क किनारे खड़े तीनों लोग टक्कर लगते ही दूर जा गिरे, हादसे के बाद वहां अफरा-तफरी मच गई। घटना का सीसीटीवी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, दुर्घटना में तीन लोग गंभीर रूप से घायल हुए और घायलों का इलाज चल रहा है। 

