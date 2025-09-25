VIDEO: बस ने 3 लोगों को मारी टक्कर, देहरादून में बड़ा सड़क हादसा, देखें वीडियो
By संदीप दाहिमा | Updated: September 25, 2025 20:08 IST2025-09-25T20:08:09+5:302025-09-25T20:08:09+5:30
Dehradun Bus Accident: देहरादून में एक बड़ा सड़क हादसा होते-होते रह गया, तेज रफ्तार बस अचानक बेकाबू हो गई और तीन लोगों को टक्कर मार दी।
Dehradun Bus Accident: देहरादून में एक बड़ा सड़क हादसा होते-होते रह गया, तेज रफ्तार बस अचानक बेकाबू हो गई और तीन लोगों को टक्कर मार दी। सड़क किनारे खड़े तीनों लोग टक्कर लगते ही दूर जा गिरे, हादसे के बाद वहां अफरा-तफरी मच गई। घटना का सीसीटीवी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, दुर्घटना में तीन लोग गंभीर रूप से घायल हुए और घायलों का इलाज चल रहा है।
देहरादून हादसा 🚨— Gagandeep Singh (@GagandeepNews) September 25, 2025
राजपुर रोड स्थित St. Joseph School के पास बड़ा सड़क हादसा। कार में बैठ रहे 3 लोगों को स्कूल बस ने जोरदार टक्कर मारी। मौके पर हड़कंप मच गया, घायलों को तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया। pic.twitter.com/LUTeBZqpFB