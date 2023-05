बिहार: 100 और 10 रुपये के नोटों के बंडल बहते मिले नहर में, लोगों में लगी लूटने की होड़, देखें वीडियो

Highlights बिहार के सासाराम में 100 और 10 रुपये के नोटों के बंडल तैरते हुए दिखाई दिए है। हालांकि ये नोट किसने यहां डाली है या ये किसका है, इसका अभी खुलासा नहीं हो पाया है। पुलिस ने बताया कि वे इस मामले की जांच कर रहे है।

पटना: बिहार के सासाराम के एक नहर में भारी मात्रा में नोट तैरते हुए दिखाई मिले है जिसे स्थानीय लोगों द्वारा निकालते हुए देखा गया है। इस घटना के कई वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहे है। वीडियो में यह देखा गया है कि एक नहर के पुल के नीचे कुछ लोग खड़े हैं और वहां पड़े पैसों को उठाने की कोशिश कर रहे है।

हालांकि अभी यह साफ नहीं हो पाया है कि ये पैसे कहां से आएं है या अगर किसी ने यहां इसे फेंका है तो वह कौन है। वहीं इन नोटों को लेकर कुछ लोगों का यह कहना है ये नकली नोट भी हो सकते है तो कुछ लोगों ने अगल ही दावे किए है। मामले में जब पुलिस से इसकी जानकारी ली गई तो उन लोगों ने बताया कि जांच के बाद ही इस आगे कोई जानकारी दी जाएगी।

वायरल हो रहे वीडियो में यह देखने को मिला है कि सासाराम के एक नहर पर बने एक पुल के पास कुछ लोग खड़े है। यही नहीं नहर के पानी में भी कुछ लोग खड़े है और कीचड़ों के बीच से कथित नोट निकाल रहे है। हालांकि वीडियो काफी दूर से शूट किया गया है इसलिए यह साफ नहीं दिखाई दे रहा है कि स्थानीय नहर की पानी से क्या निकाल रहे है। लेकिन नहर के पानी में कई लोगों को देखा गया है जो पानी से कथित नोट निकाल रहे है।

#Bihar:Hugh Amount of Notes found thrown in the canal in Bihar's #Sasaram.

There was a competition to loot the bundle of cash.



A/C to the Police they reached at the spot and tried to inquire but could not find anything.@AsmeetonGround Video pic.twitter.com/CdrRtRy5QY