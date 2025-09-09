Highlights VIRAL: नीले ड्रम में फंसा सांड का सिर, हथोड़े मारकर बाहर निकालने की कोशिश, देखें वीडियो

Bull Head Stuck in Blue Drum:राजस्थान के सीकर में बीच सड़क एक आवारा सांड का सिर में नीले ड्रम को फंसाए नजर आया। ये नजारा देख कुछ लोग तो सांड से दूर भागने लगे वहीं कुछ लोगों ने सांड की मदद की। उन्होंने ड्रम को हथोड़े से मारकर बाहर निकालने की कोशिश की। वहीं कुछ लोग ड्रम को खींचने की कोशिश करते है मगर ड्रम नहीं निकलता और सांग दूसरी तरफ निकल जाता है। आपको बता दें सांड से लोग बहुत डरते हैं क्यों की कई बार देखा गया है की सांड लोगों को टक्कर मार देते हैं जिसके कारण कई लोगों की मौत भी हो चुकी है।

Bull Head Stuck in Blue Drum Video Goes Viral on Social Media

