VIRAL: नीले ड्रम में फंसा सांड का सिर, हथोड़े मारकर बाहर निकालने की कोशिश, देखें वीडियो

VIRAL: नीले ड्रम में फंसा सांड का सिर, हथोड़े मारकर बाहर निकालने की कोशिश, देखें वीडियो
By संदीप दाहिमा | Updated: September 9, 2025 20:53 IST2025-09-09T20:52:06+5:302025-09-09T20:53:06+5:30
Bull Head Stuck in Blue Drum:राजस्थान के सीकर में बीच सड़क एक आवारा सांड का सिर में नीले ड्रम को फंसाए नजर आया। ये नजारा देख कुछ लोग तो सांड से दूर भागने लगे वहीं कुछ लोगों ने सांड की मदद की। उन्होंने ड्रम को हथोड़े से मारकर बाहर निकालने की कोशिश की। वहीं कुछ लोग ड्रम को खींचने की कोशिश करते है मगर ड्रम नहीं निकलता और सांग दूसरी तरफ निकल जाता है। आपको बता दें सांड से लोग बहुत डरते हैं क्यों की कई बार देखा गया है की सांड लोगों को टक्कर मार देते हैं जिसके कारण कई लोगों की मौत भी हो चुकी है।
👉आवारा सांड के सिर में फंसा नीला ड्रम, बड़ी मुश्किल से निकला !— NCR पत्रिका (@ncrpatrika) September 9, 2025
👉 वायरल वीडियोराजस्थान के सीकर जिले का है!
👉 करीब 10 मिनट की मशक्कत के बाद उसके सिर से ड्रम बाहर निकाला!#ViralVideo | Sikar Viral Video | #Sikar#ncrpatrika#HAECHAN#sikar#Rajasthan#VoleiNoSporTVpic.twitter.com/UvnIYIkwmZ