BSF के जांबाज डॉग्स के करतब, 18 फीट ऊंची दीवार फांदी, देखें वीडियो

BSF Dogs Viral Video: मध्य प्रदेश के टेकनपुर से बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स BSF के डॉग्स का वीडियो सामने आया है। BSF के K9 स्क्वाड के जांबाज डॉग्स के करतब देखकर हर कोई हैरान है।

BSF Dogs Viral Video: मध्य प्रदेश के टेकनपुर से बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स BSF के डॉग्स का वीडियो सामने आया है। BSF के K9 स्क्वाड के जांबाज डॉग्स के करतब देखकर हर कोई हैरान है। डॉग्स को विशेष ट्रेनिंग दी जा रही है जिसके बाद डॉग्स ने 18 फीट ऊँची दीवार फांदकर दिखाई। पलक झपकते ही डॉग्स सीढ़ियों पर चढ़-उतर कर अद्भुत प्रदर्शन किया। BSF के सुपर डॉग्स की स्टंटबाजी ने सोशल मीडिया पर लोगों का दिल जीत लिया है।

