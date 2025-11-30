मेहमानों ने रक्तदान किया और 18 यूनिट रक्त एकत्र, संविधान की शपथ लेकर शादी, सोशल मीडिया पर वायरल

Highlights कई अन्य मेहमानों ने रक्तदान किया और 18 यूनिट रक्त एकत्रित किया गया। तेलंगाना की राजधानी में एक संगोष्ठी के दौरान दोनों की मुलाकात हुई थी।

Brahmapur: ओडिशा के ब्रह्मपुर में एक जोड़े ने संविधान की शपथ लेकर शादी की, रक्तदान किया और मेहमानों से भी ऐसा करने का आग्रह किया। प्रीतिपन्ना मिश्रा (40) और बी. भानु तेजा (43) ने शुक्रवार को एक-दूसरे को माला पहनाई और साथ मिलकर जीवन जीने की शपथ ली। दोनों ने के अलावा विवाह समारोह में आये कई अन्य मेहमानों ने रक्तदान किया और 18 यूनिट रक्त एकत्रित किया गया।

मिश्रा ब्रह्मपुर की रहने वाली हैं और हैदराबाद की एक कंपनी में सिस्टम एनालिस्ट के रूप में काम करती हैं जबकि तेजा आंध्र प्रदेश के काकीनाडा के रहने वाले हैं और बेंगलुरु की एक कंपनी में वैज्ञानिक हैं। कुछ साल पहले तेलंगाना की राजधानी में एक संगोष्ठी के दौरान दोनों की मुलाकात हुई थी।

मिश्रा की मां विद्युतप्रभा रथ ने यह पहल की, जो एक सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी और उड़िया लेखिका हैं। ​​रथ ने 2019 में अपने बेटे की शादी भी इसी तरह संपन्न कराई थी। रथ ने कहा, ‘‘संविधान प्रत्येक भारतीय के लिए एक पवित्र पुस्तक है। यह आवश्यक है कि लोग इसमें निहित आदर्शों के बारे में जानें।’’ मिश्रा ने आशा व्यक्त की कि उनका अनूठा विवाह समारोह दूसरों को भी प्रेरित करेगा।

