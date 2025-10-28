Highlights लड़के ने रोकी ट्रैफिक पुलिस की स्कूटी, टूटी नंबर प्लेट पर फंसे पुलिस वाले, देखें वायरल वीडियो

Maharashtra Traffice Police Viral Video:महाराष्ट्र के ठाणे जिले के वागले एस्टेट के अंबिकानगर से हैरान करने वाला मामला सामने आया है, वायरल वीडियो में एक लड़का पुलिस वालों की स्कूटी को पीछे से पकड़ लेता है। पुलिस वाले स्कूटी भगाने की कोशिश करते हैं मगर लड़का स्कूटी को पकड़कर रखता है। जिसके बाद पुलिस वालों को रुकना पड़ता है और बवाल शुरू हो जाता है, रिपोर्ट्स के अनुसार पुलिस ने पहले लड़के का बिना हेलमेट का चालान किया था। जिससे नाराज लड़के ने पुलिस की गलती पकड़ ली है और खराब नंबर प्लेट के साथ स्कूटी चला रहे पुलिस वालों को आईना दिखाया, लड़के ने मोबाइल से पूरा वीडियो रिकॉर्ड करके सोशल मीडिया पर वायरल कर डाला।

