अमेजन के जंगल में गुम हुए शख्स का 31 दिन बाद किया गया रेस्क्यू, कीड़े खाकर व पेशाब पीकर रहा जिंदा, वीडियो आया सामने

Bolivian Man Rescued: अमेजन के जंगल में गुम हुए एक बोलिवियाई शख्स को 31 दिन बाद रेस्क्यू किया गया है। 30 वर्षीय झोनाटन अकोस्टा ने दावा किया कि जिंदा रहने के लिए उसने कीड़े खाए, पेशाब पीकर अपनी प्यास बुझाई। शख्स ने भगवान का शुक्रियाअदा करते हुए कहा कि ईश्वर ने उसे नया जीवन दिया है।

रॉयटर के मुताबिक, अकोस्टा 25 जनवरी को तब लापता हो गया था जब वह अमेजन के जंगल में चार दोस्तों के साथ शिकार करने गया था। इस दौरान वह दोस्तों से बिछड़ गया और जंगल में गुम हो गया। रिपोर्ट के मुताबिक, अगर इसकी पुष्टि की जाती है तो अकोस्टा अमेजन वर्षावन में सबसे लंबे समय तक सर्वाइव करने वाला जीवित शख्स बन सकता है।

