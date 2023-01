ऐसी दीवानगी! विकलांग दोस्त को अपनी पीठ पर लेकर 'पठान' देखने मालदा पहुंचा बिहार का युवक, वायरल हुआ वीडियो

Highlights दोनों युवक भागलपुर (बिहार) के रहने वाले हैं। इस वीडियो को शाहरुख खान के एक प्रशंसक ने ट्विटर पर शेयर किया है।

मालदाः शाहरुख खान की पठान की बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड कमाई को देखकर लोगों की दीवानगी का साफ अंदाजा लगाया जा सकता है। सोशल मीडिया पर ऐसे कई वीडियो भी इसकी पुष्टि करते हैं। थिएटर में स्क्रीनिंग के दौरान फैंस के नाचते, सीटी मारने, हूटिंग करने के कई क्लिप देखने को मिले लेकिन इस बीच एक ऐसा वीडियो सामने आया है जिसे देख ट्विटर यूजर्स हैरान हैं।

इस वीडियो को ट्विटर पर खूब शेयर किया जा रहा है जिसमे एक शख्स अपने चलने में असमर्थ विकलांग दोस्तो को पीठ पर लादकर पश्चिम बंगाल के मालदा फिल्म दिखाने थिएटर पहुंचा। दोनों युवक भागलपुर (बिहार) के रहने वाले हैं। दोनों ट्रेन से कोलकाता पहुंचे फिर एक ने विकलांग दोस्त को पीठ पर लादकर थिएटर पहुंचा।

A disabled fan of @iamsrk, who cannot walk on his own feet. He rode on his friend's shoulder from Bhagalpur in Bihar to watch the movie #Pathaan at Samsi Pawan Talkies cinema hall in Malda, West Bengal. #Pathaan100crWorldwide



