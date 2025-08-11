VIDEO: टीचर की दुल्हन की तरह विदाई, रोते हुए छात्रों का वीडियो वायरल, बिहार के बेगूसराय की घटना
August 11, 2025
Bihar Teacher Farewell Video Viral: बिहार के बेगुसराय से विदाई का एक इमोशनल वीडियो सामने आया है, यहां टीचर को दुल्हन की तरफ विदाई दी गई। वीडियो में टीचर दुल्हन की तरह विदा किया जा रहा है इस दौरान छात्रों को रोता हुआ देखा जा सकता है। वहीं टीचर भी छात्रों को रोता देख इमोशनल होती हुई नजर आ रही हैं, विदाई के दौरान दोनों टीचर का ये वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो रहा है। सोशल मीडिया पर यूजर्स इस विदाई समारोह पर अलग-अलग प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं।
Watch: Teachers Get Unique Bride-Like Farewell In Bihar pic.twitter.com/jNCoAi1v1r— Mansi Jagani (@j_mansi) August 7, 2025