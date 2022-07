बिहार: राजद विधायक ने विधानसभा में वंदे मातरम के लिए खड़े होने से किया इनकार, कहा- भारत हिंदू राष्ट्र नहीं है, वीडियो वायरल

Highlights राजद नेता सऊद आलम ठाकुरगंज निर्वाचन क्षेत्र से विधायक हैं सऊद आलन ने कहा कि 'वंदे मातरम हमारा राष्ट्रगान नहीं है इसलिए मैं खड़ा नहीं हुआ

पटनाः राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के एक विधायक के बिहार विधानसभा में राष्ट्रीय गीत "वंदे मातरम" के दौरान खड़े नहीं होने को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। विधायक पर लोगों ने राष्ट्रीय गीता का सम्मान नहीं करने का आरोप लगाया है।

घटना गुरुवार 30 जून 2022 को बिहार विधानसभा के मानसून सत्र के अंतिम दिन की है। राजद विधायक सऊद आलम राष्ट्रगान जन गण मन के लिए खड़े हुए लेकिन वंदे मातरम के दौरान वे बैठे रहे। सत्र के समापन के बाद जब वे बाहर निकले तो मीडिया के सवालों पर कहा कि हमारा राष्ट्रगान जन गण मन है ना कि वंदे मातरम, इसलिए मैं खड़ा नहीं हुआ। सऊद आलम ठाकुरगंज निर्वाचन क्षेत्र से विधायक हैं।

Watch: Rashtriya Janata Dal (@RJDforIndia) MLA Saud Alam refused to stand up for the “#VandeMataram” in the Bihar assembly.



“Our country has not become a Hindu nation yet, so I did not stand for the national song,” said MLA Saud Alam. #Bihar#SaudAlampic.twitter.com/OwmLfvtexH