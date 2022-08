फिटनेस को लेकर तेजस्वी यादव सचेत, क्रिकेट, जीप को खींचते और धकेलने के बाद अब टेबल टेनिस पर दिखाए हाथ, देखें वीडियो

Highlights धानमंत्री नरेंद्र मोदी की सलाह पर अमल कर रहे हैं। पीएम ने वजन कम करने को कहा था। वीडियो में टेबल टेनिस में हाथ आजमाते देखा जा सकता है। 33 वर्षीय राजद नेता तेजस्वी यादव में अब लगता है कि दार्शनिकता का भाव भर गया है।

पटनाः बिहार विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता क्रिकेट और मॉर्निंग वर्कआउट के तहत जीप को खींचते और धकेलने के बाद अब टेबल टेनिस पर अपना हाथ आजमाते देखे गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सलाह पर अमल कर रहे हैं। पीएम ने वजन कम करने को कहा था।

Don’t be afraid of losing or winning, just play the game and give your best. Nothing is more effective than change, confidence, consistency and concentration when it comes to make your performance count. #Sports #Bihar @yadavtejashwi pic.twitter.com/45MkqCYkbK

तेजस्वी द्वारा साझा किए गए एक वीडियो में उन्हें टेबल टेनिस में हाथ आजमाते देखा जा सकता है। राजनीति में एक स्वप्निल पदार्पण और सत्ता से बाहर होने बाद भी राज्य के शीर्ष राजनेताओं में गिने जाने वाले 33 वर्षीय राजद नेता तेजस्वी यादव में अब लगता है कि दार्शनिकता का भाव भर गया है।

शाब्दिक और लाक्षणिक दोनों तरह से खेल भावना का सहारा लेने वाले तेजस्वी ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर लिखा, ‘‘हारने या जीतने से डरो मत, बस खेल खेलो और अपना सर्वश्रेष्ठ दो। बदलाव, आत्मविश्वास, निरंतरता और एकाग्रता से ज्यादा प्रभावी कुछ भी नहीं है।’’

उल्लेखनीय है कि 25 जुलाई राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद के छोटे पुत्र और उनके राजनीतिक उत्तराधिकारी माने जाने वाले तेजस्वी यादव अपने आवास पर मॉर्निंग वर्काउट के तहत एक जीप को खींचते और धकेलते देखे गए थे।

Life or game, one should always play to win. The more you plan in head, the more you perform on field.



Pleasure to try hands on bat & ball after ages. It becomes more satisfying when driver, cook, sweeper, gardener & care takers are your playmates and keen to hit & bowl you out. pic.twitter.com/ChvK9evzi2