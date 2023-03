बिहार के मंत्री तेजप्रताप ने राजद अध्यक्ष लालू यादव की तरह "कुर्ता फाड़" होली खेली, "लठ मार" होली का प्रदर्शन, देखें वीडियो

Highlights आपको होली की बहुत-बहुत शुभकामनाएं। "मोर मुकुट" (मोर पंख से सुशोभित मुकुट) धारण कर आगंतुकों का स्वागत किया। कुछ महिलाओं ने "लठ मार" होली का प्रदर्शन किया।

पटनाः बिहार के मंत्री तेजप्रताप यादव ने बुधवार को अपने पिता और राष्ट्रीय जनता दल (राजद) अध्यक्ष लालू प्रसाद के अंदाज़ में पटना में होली मनाई। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद गुर्दा प्रत्यारोपण के बाद दिल्ली में स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं। मगर पटना में मौजूद तेजप्रताप ने अपने पिता को वीडियो कॉल किया और फोन की स्क्रीन लोगों की ओर कर दी।

लालू ने उनसे कहा, “आपको होली की बहुत-बहुत शुभकामनाएं। मैं ठीक नहीं हूं, इसलिए आप सबसे दूर हूं लेकिन मेरी शुभकामनाएं हमेशा आपके साथ हैं। मुझे ठीक होने दें, फिर हम धमाके के साथ होली मनाएंगे।” तेजप्रताप ने "मोर मुकुट" (मोर पंख से सुशोभित मुकुट) धारण कर आगंतुकों का स्वागत किया।

वह स्वयं को भगवान कृष्ण का भक्त बताते हैं। इस अवसर पर कृष्ण की "गोपियों" का रूप धारण किये कुछ महिलाओं ने "लठ मार" होली का प्रदर्शन किया। इस तरह की होली मथुरा के पास बरसाना में मनाई जाती है। तेजप्रताप ने अपने समर्थकों के साथ राजद अध्यक्ष की तरह "कुर्ता फाड़" होली भी खेली।

उनके एक समर्थक ने कहा, “रंगों के इस त्योहार के अवसर पर इस समारोह के आयोजन के लिए हम तेजू भैया के आभारी हैं। लालू जी जैसा कोई नहीं हो सकता है, पर तेजू भैया विरासत को जीवित रखने के लिए अपनी ओर से प्रयास करते रहते हैं।”

