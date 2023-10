Bihar News: बिहार सरकार के पूर्व मंत्री रामधनी सिंह को दी जा रही थी आखिरी सलामी, रायफल ने दिया धोखा!, 12 में से 2 ही फायर, देखें वीडियो

Highlights बाकी 10 राइफल में मौके पर जवाब दे दिया। जिलाधिकारी नवीन कुमार तथा एसपी विनीत कुमार भी मौजूद रहे। पहले भी बिहार सरकार के राइफल कई मौकों पर धोखा दे चुकी।

Bihar News:बिहार में अपराधियों से लोहा लेने के लिए बन्दूक ढोने वाली पुलिस का राइफल ऐन वक्त पर धोखा दे जाता है। दरअसल, आज रोहतास जिले के करगहर में बिहार सरकार के पूर्व मंत्री रामधनी सिंह की अंत्येष्टि राजकीय सम्मान के साथ की जा रही थी। इस दौरान जब राइफल से फायरिंग की जाने लगी तो 12 में से मात्र दो राइफल से ही फायर हो सकी।

बाकी 10 राइफल में मौके पर जवाब दे दिया। इस दौरान जिलाधिकारी नवीन कुमार तथा एसपी विनीत कुमार भी मौजूद रहे। लेकिन दो ही फायर हो सके और उसी को सभी फायर मान लिया गया और उसके बाद अंत्येष्टि की शुरुआत की गई। बता दें कि पहले भी बिहार सरकार के राइफल कई मौकों पर धोखा दे चुकी है।

#Bihar Former Minister and veteran JD(U) leader from Rohtas region Ramdhani Singh passed away today. He had represented Karahgar and Dinara Assembly constituencies earlier. pic.twitter.com/nIEVOHwTn1