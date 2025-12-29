ऑपरेशन मुस्कान के तहत 106 गुम और चोरी हुए मोबाइल फोन बरामद?, भोजपुर एसपी मिस्टर राज के नेतृत्व में अभियान

एसपी मिस्टर राज ने बताया कि हालिया कार्रवाई में नवादा थाना क्षेत्र से 33 मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं।

Highlightsअभियान के तहत 400 से अधिक मोबाइल फोन बरामद कर स्वामियों को वापस किया जा चुका है।पुलिस की सतत कार्रवाई के आधार पर इन मोबाइलों को ट्रेस कर बरामद किया गया है।ऑपरेशन मुस्कान के तहत जिले भर में लगातार अभियान चलाया जा रहा है।

पटनाः बिहार में भोजपुर एसपी मिस्टर राज के नेतृत्व में चलाए जा रहे ऑपरेशन मुस्कान के तहत 106 गुम और चोरी हुए मोबाइल फोन बरामद कर उनके वास्तविक मालिकों को सौंप दिया गया है। इससे पहले भी इस अभियान के तहत 400 से अधिक मोबाइल फोन बरामद कर उनके स्वामियों को वापस किया जा चुका है।

सोमवार को आयोजित प्रेस कांफ्रेंस के दौरान एसपी मिस्टर राज ने बताया कि हालिया कार्रवाई में नवादा थाना क्षेत्र से 33 मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं। ये सभी मोबाइल अलग-अलग मामलों में गुम या चोरी हुए थे, जिनकी शिकायत संबंधित थानों में दर्ज कराई गई थी। तकनीकी साक्ष्य और पुलिस की सतत कार्रवाई के आधार पर इन मोबाइलों को ट्रेस कर बरामद किया गया है।

उन्होंने बताया कि ऑपरेशन मुस्कान के तहत जिले भर में लगातार अभियान चलाया जा रहा है। गुम और चोरी हुए मोबाइल फोन को बरामद कर उनके असली मालिकों तक पहुंचाना पुलिस की प्राथमिकता है। मिस्टर राज ने कहा कि नव वर्ष से पहले मोबाइल बरामद कर लोगों को राहत दी गई है। इस पहल से आम जनता में पुलिस के प्रति विश्वास बढ़ा है।

