'मुकाबला' गाने पर ऐसे नाचे प्रोफेसर कि Viral हुआ Video, मिला लाखों लोगों का प्यार

Dance Video: बेंगलुरू के एक प्रोफ़ेसर बॉलीवुड गाने 'मुकाबला' पर अपने एनर्जी से भरे डांस के लिए वायरल हो गए। उनके डांस वीडियो को 60 लाख से ज़्यादा बार देखा गया। सोशल मीडिया पर लोग उनके आत्मविश्वास की तारीफ करते नहीं थक रहे हैं। डांस करते समय जब उनका जूता निकल गया तो प्रोफेसर ने संयम रखा। हालांकि कई लोगों ने उनके पढ़ाने के बजाय डांस करने का मज़ाक उड़ाया।

बेंगलुरू के एक कॉलेज प्रोफ़ेसर का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है, जिसमें उनका मशहूर बॉलीवुड गाना 'मुकाबला' पर थिरकते हुए देखा जा सकता है।

यह क्लिप, जिसे इंस्टाग्राम पर 'gatalbum' पेज द्वारा "हमारे प्रोफ़ेसर का एक और धमाकेदार प्रदर्शन" कैप्शन के साथ शेयर किया गया था, अब तक 60 लाख से ज़्यादा बार देखा जा चुका है और यह विभिन्न प्लेटफ़ॉर्म पर ट्रेंड कर रहा है।

इस वायरल वीडियो के स्टार ग्लोबल एकेडमी ऑफ़ टेक्नोलॉजी (GAT), बेंगलुरु के प्रोफ़ेसर पुष्प राज हैं। वीडियो में, प्रोफेसर के अंदर का प्रभु देवा दिख रहा है, छात्र ताली बजा रहे हैं।

प्रोफ़ेसर का संयम दर्शकों का और भी ज़्यादा ध्यान खींच रहा था। डांस के बीच में ही उनका एक जूता फिसल गया। लय तोड़ने के बजाय, उन्होंने बस दूसरा जूता उतार दिया और उसी सहजता और आत्मविश्वास के साथ नाचते रहे, इस कदम ने उन्हें लोगों की प्रशंसा दिलाई।

प्रशंसकों ने कमेंट सेक्शन में उन्हें "इंटरटेनर" कहा और उनकी प्रशंसा की। कई लोगों ने तो मज़ाक में यह भी कहा कि उनकी सहज प्रतिभा को देखते हुए, शायद वे "गलत पेशे" में हैं।

एक यूजर ने लिखा, "एक डांसर बनने के लिए पैदा हुआ, लेकिन शिक्षक बनने के लिए मजबूर।"

एक अन्य यूजर ने लिखा, "उसने गलत पेशा चुन लिया।"

"अंकल जी ऑरा 999999+," तीसरे यूजर ने लिखा।

"हर कोई खुशी चाहता है, आप उसकी प्रेरणा हैं," चौथे यूजर ने लिखा।

