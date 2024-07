बेंगलुरु: बस टाइप करें "Police irt", गूगल मैप से पता लगाएं कहां है पुलिस, अब नहीं होगा चालान

Highlights बेंगलुरु से आया संदेश अब पुलिस से बचने के लिए करें इस तरह गूगल मैप का इस्तेमाल दबाएं बटन "Police irt" और फिर हो जाएगी आपकी राह आसान

नई दिल्ली: बेंगलुरु में ट्रैफिक पुलिसकर्मी हर रोज और आम तौर पर सुबह उल्लंघन करने वाले राहगीरों को रोकने और उन पर कड़ा जुर्माना लगाने के लिए तैयार रहते हैं। वे आम तौर पर उन क्षेत्रों को चुनते हैं, जहां अधिक ट्रैफिक से जुड़े अधिक उल्लंघन होते हैं और इस दौरान कई लोग पुलिस वालों से बहस भी रोजाना करते हैं। लेकिन, इस वजह से आमजन काफी परेशान होते हैं और उन्हें ऑफिस जाने, कोचिंग जाने में बहुत दिक्कत होती है।

वहीं, सभी लोगों ने अब उन क्षेत्रों को चिह्नित कर लिया है, जहां पुलिस आमतौर पर कड़ी नजर रखती है, उन पर भारी भरकम वसूली करती है। उल्लंघन करने वालों ने अब गूगल की मदद लेने ज्यादा बेहतर समझते हुए ऐसी मार्गों का पता लगा लिया है कि जिससे उन्हें रुकावट या बाधा उत्पन्न न हो।

Just type "Police irt" on Google Maps and thank me later 😝😝 pic.twitter.com/abCVAb2wc4