Bengaluru Floods: बेंगलुरु में आई बाढ़ में बेंटले, लेक्सस जैसी लग्जरी कारें हुईं जलमग्न, देखें Video

Highlights वीडियो में बेंटले और लेक्सस खड़ी मॉडल लगभग पूरी तरह से जलमग्न दिखाई दे रही हैं IMD द्वारा बेंगलुरु में अगले 2-3 दिनों तक भारी बारिश की संभावना व्यक्त की गई है जबकि मंगलवार के लिए इलेक्ट्रॉनिक सिटी में यलो अलर्ट जारी किया गया

बेगलुरू: कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु जलमग्न है। हर तरफ सैलाब है। नहरें, नालिया और नदिया उफान पर हैं और सड़कों ने नदियों का रूप ले लिया है। बड़ी-बड़ी सोसायटी में पानी भर गया है। लोगों का जनजीवन प्रभावित हुई है।



इस बीच सोशल मीडिया पर आईटी सिटी में आई बाढ़ के कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। वायरल हो रहे एक वीडियो में बेंगलुरु की बाढ़ में करोड़ों रुपये की बेंटली और लेक्सस सहित लग्जरी कारें डूबी हुई दिखाई दे रही हैं। वीडियो में बेंटले और लेक्सस खड़ी मॉडल लगभग पूरी तरह से जलमग्न दिखाई दे रही हैं।

These are houses worth more than 30Cr #bangalorerainspic.twitter.com/6D5z29AKLd — Rakshith Shivaram/ರಕ್ಷಿತ್ ಶಿವರಾಂ (@Bkrs_Rakshith) September 6, 2022

जलमग्न कारों में लेक्सस एनएक्स एसयूवी और एक लेक्सस सेडान, बेंटले बेंटायगा, ऑडी क्यू5 और लैंड रोवर शामिल हैं। अन्य कारें जो जलमग्न हैं उनमें वीडब्ल्यू पोलो और होंडा सिविक भी हैं। शहर में मूसलाधार बारिश के बाद दूसरे दिन भी बेंगलुरु के कुछ हिस्से पानी में डूबे हुए दिखाई दिए।

बेलंदूर, व्हाइटफील्ड, आउटर रिंग रोड, बीईएमएल लेआउट, सरजापुरा रोड शहर के कुछ सबसे अधिक प्रभावित इलाके हैं। भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने कर्नाटक में 9 सितंबर तक और बारिश की भविष्यवाणी की है। इस बीच यहां लगातार मूसलाधार बारिश जारी है। बारिश के कारण आटी कंपनियों को भारी नुकसान हो रहा है।

#WATCH | Heavy rain continues to lash Bengaluru, amid a 'Yellow' alert issued for today



IMD forecast shows no respite from rains for the next 2-3 days pic.twitter.com/Cv1rWvoBD7 — ANI (@ANI) September 6, 2022

आईएमडी के अनुसार, इलेक्ट्रॉनिक सिटी -8 सेमी, सिटी कार्यालय -4 सेमी, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा-9.6 मिमी और एचएएल हवाई अड्डा -5 सेमी। बेंगलुरु में अगले 2-3 दिनों तक भारी बारिश, आज के लिए यलो अलर्ट जारी किया गया।

Karnataka | Today's rainfall report for Bengaluru is: Electronic City-8 cms, City office-4 cms, International airport-9.6 mm & HAL airport-5 cms. Heavy rain for next 2-3 days in Bengaluru, yellow alert was issued for today: Dr Geeta Agnihotri, Scientist, Meteorological Dept pic.twitter.com/5OCowsEXj3 — ANI (@ANI) September 6, 2022

Web Title: Bengaluru Floods Luxury cars Bentley, Lexus seen submerged in Bengaluru Watch Video