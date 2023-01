नेपाल प्लेन दुर्घटनाग्रस्त: हादसे से पहले विमान में मौजूद भारतीय शख्स कर रहा था फेसबुक लाइव-दावा, कैमरे में कैद हुआ दुर्घटना का खतरनाक वीडियो

Highlights नेपाल प्लेन दुर्घटनाग्रस्त का एक नया वीडियो सामने आया है। वीडियो में घटना से पहले प्लेन के अंदर की फुटेज देखी गई है। दावा है कि प्लेन में सवार भारतीय यात्री ने हादसे से पहले फेसबुक लाइव किया था।

काठमांडू: सोशल मीडिया पर एक फेसबुक लाइव का वीडियो वायरल हो रहा है जिसे लेकर यह दावा किया जा रहा है कि यह वीडियो उस समय लाइव शूट किया जा रहा था जब कल नेपाल के यति एअरलाइन दुर्घटनाग्रस्त हुआ था। दावे के अनुसार, यह लाइव वीडियो उन पांच भारतीय लोगों में से एक शख्स कर रहा था जो उस समय फ्लाइट में सवार था।

वीडियो में यह देखा गया है कि कैसे आसमान में उड़ते-उड़ेत प्लेन अचानक नीचे गिर जाती है और उसमें आग भी लग जाती है। आपको बता दें कि यात्री विमान हादसे मेंअब तक प्लेन में सवार 72 में से 68 लोगों की जान चली गई है। ऐसे में आगे भी बचाव-कार्या जारी है और मलबे को हटाने की कोशिश की जा रही है।

जानकारी के अनुसार, वायरल इस वीडियो में यह देखा गया है कि कुछ यात्रियों में से एक जिन्हें लेकर यह दावा किया जा रहा है कि यह भारतीय था, यति एयरलाइन के इस प्लेन में सवार था। वह प्लेन से ही फेसबुक लाइव कर रहा था और वीडियो शूट कर रहा था। वीडियो में उसे हंसते और सफर का मजा लेते हुए भी देखा गया है।

During the Nepal plane accident,a passenger who was the victim of the accident was doing Facebook Live, the video went viral on social media. At least 68 people have died after a 72-seater plane crashed. #planecrash#NepalPlaneCrash#Nepal#pokhra#NepalPlaneCrashVideopic.twitter.com/KSLpWhBIRp